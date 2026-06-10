元テレビ朝日社員の玉川徹氏が10日、コメンテーターを務める同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。宇都宮市の市街地にクマが現れ、市が麻酔銃を使い1頭を捕獲したと発表したことについてコメントした。

体長約1メートル体重約100キロ、ツキノワグマの雄の成獣とみられ、市中心部では6日以降、目撃が相次いでいた。同市でのクマの捕獲は2020年以来で、市街地では初めてだという。北方の山地から迷い込んだとみられる。

市には6日以降、25件の目撃情報が寄せられた。他の個体が出没する可能性が排除できないとして、今後も3日程度警戒を続ける。市立の全小中94校は8〜9日臨時休校となり、10日も休校とする。

玉川氏は、市街地に複数のクマがいる可能性が出ていることに「大変な状況だと思う。結局、都市部に出てきたんで殺処分するしかないんだとうと思うんですけど、ほぼ多くのクマは殺処分されるんですけど、かつて2、3年前は物凄い抗議の電話がかかってきた」と殺処分について言及。

「僕も北海道でよく行く場所があるんですけど、そこも聞いてみたら、実は昨年に捕まえて殺処分してると。だけど、それを公にできないと」と言い、「なんでですか？って聞いたら、それを発表すると業務ができないくらい電話がかかってくるんだってことで発表できないんだと。発表できないってことは、それを市民が知らないという状況なんですよね。そういう影響も出ている」と指摘した。

そして、「もうこうなってくると、さすがにそういう声（殺処分に対する抗議の声）も小さくなるのかなとは思いますけどね」と言うと、司会の羽鳥慎一アナウンサーも「そうですね、もう殺処分という方向にいかざるを得ないんじゃないかと思いますね、こうなったら」と応じ、玉川氏は「みんな好き好んでやってるわけでなく、人間の生活を維持するためにはそうせざるを得ない状況に今なっているということなんですよね」と述べた。