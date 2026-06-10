アシックス続伸、オニツカタイガーブランド事業の分社化検討は事実と開示

アシックス<7936.T>は続伸している。きょう午前９時５分ごろ、一部報道を巡り、オニツカタイガーブランドに関する事業の分社化を検討していることは事実と発表しており、好感した買いが入っている。本日開催の取締役会で開示すべき事実が決議された場合は速やかに公表するという。



同社によるオニツカタイガーブランドの分社化を巡り、テレ東ＢＩＺが９日に「アシックスが高級シューズブランド『オニツカタイガー』を手がける事業部を分社化し、新たに『株式会社ＯＴグループ』（※ＯＴ＝オニツカタイガーの略）を設立したことが、テレビ東京の取材で分かった」と伝えた。独自に資本調達や出店戦略などを展開し、事業拡大につなげる考えだという。



出所：MINKABU PRESS