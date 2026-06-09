負担が少ない「緑内障」の手術はご存じですか? 術式のメリット・デメリットを眼科医が解説!

眼圧を下げることで症状の改善を目指す「緑内障手術」。多くの眼科でおこなわれている一般的な治療法ですが、手術を受ける前に眼科医に確認すべきことがあります。手術の行い方や術式など、「小江戸眼科内科 白内障・緑内障・糖尿病クリニック」の庄司先生に解説していただきました。

監修医師：

庄司 拓平（小江戸眼科内科白内障・緑内障・糖尿病クリニック）

防衛医科大学校卒業。その後、防衛医科大学校病院専門研修医、行定病院眼科医長、埼玉医科大学眼科准教授などで経験を積む。2022年、埼玉県川越市に「小江戸眼科内科白内障・緑内障・糖尿病クリニック」を開院。医学博士。日本眼科学会専門医、日本緑内障学会評議員、日本視野画像学会評議員、日本レーザー医学会評議員、日本眼科手術学会学術委員。日本網膜硝子体学会、日本眼光学学会、米国眼科学会（AAO）、米国緑内障学会（AGS）の各会員。埼玉医科大学眼科客員教授。

編集部

緑内障の手術は、どのようにしておこなうのですか？

庄司先生

様々な術式があります。例えば当院でおこなっている「MIGS」という方法があります。日本語に訳すと低侵襲緑内障手術となり、その名の通り、体に負担が少ない緑内障手術です。

編集部

体に負担が少ないというのはいいですね。

庄司先生

MIGSは点眼麻酔のみでおこなうことができ、手術の所要時間も5～10分程度で済みます。術後の視力低下期間も短縮され、重篤な合併症の頻度も従来と比べて少ないというメリットがあります。しかしその反面、従来の手術と比べて眼圧を下げる効果は低いというデメリットがあります。ただし、点眼薬を併用することで眼圧を目標値へ近づけることは可能です。

編集部

ほかには、どのような術式があるのですか？

庄司先生

「線維柱帯切除術（トラベクレクトミー）」という術式もあります。眼圧が高い、もしくは眼圧は高くないが視野障害が進行する、ほかの治療では改善できないといった場合におこなわれます。線維柱帯切除術は幅広い種類の緑内障に有効とされていますが、術後の視力低下、白内障の進行、前房消失、悪性緑内障、濾過胞からの感染などの合併症リスクがあります。

編集部

ほかにもありますか？

庄司先生

「インプラント手術（エクスプレス・プリザーフロ・アーメド・バルベルト）」は、ほかの治療法では期待した効果が得られない場合や、過去に目の手術をしたことがあるといった難症例に対して用いられる手術です。インプラント素材は、この10年間で続々と登場してきましたが、各デバイスによって特徴は異なります。緑内障の病型や進行具合を確認しながらデバイスを選択する必要があります。高度な技術と知識を必要とするため、手術が可能な施設は限られています。

※この記事はメディカルドックにて＜「緑内障手術」を受ける前に知っておきたいポイント・注意点を眼科医が伝授＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。