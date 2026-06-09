介護うつの症状チェック｜原因や対処法、予防法も併せて解説します

家族を想う一心で頑張りすぎてしまう方ほど、知らず知らずのうちに心身の限界を超え、介護うつを招きやすい傾向があります。これは心の弱さからくるものではなく、過酷な環境下で誰にでも起こりうる深刻な問題です。

本記事では介護うつの症状チェックについて、以下の点を中心に紹介します。

介護うつとは

介護うつの症状

介護うつの対処法と予防法

介護うつの症状チェックについて理解するためにもご参考いただけますと幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

監修医師：

高山 哲朗（かなまち慈優クリニック）

介護うつとは？なりやすい人の特徴や原因をチェック

【経歴】理事長 高山 哲朗平成14年慶應義塾大学卒業慶應義塾大学病院、北里研究所病院、埼玉社会保険病院等を経て、平成29年 かなまち慈優クリニック院長【所属協会・資格】医学博士日本内科学会総合内科専門医日本消化器病学会専門医日本消化器内視鏡学会専門医日本医師会認定産業医東海大学医学部客員准教授予測医学研究所所長

介護うつとはどのような状態ですか？

介護うつとは、家族の介護を続けるなかで積み重なった疲労や強いストレスを背景に、気分の落ち込みなどのうつ症状が続く状態です。はじめはストレス反応や適応障害としてあらわれても、その状態が長引くことで、うつ病へ移行する場合もあります。

介護は年単位に及びやすく、終わりや目標を定めにくいことも少なくありません。さらに、自宅での介護や家族関係の影響が重なると、本人が不調に気付かないまま悪化するケースもあります。

介護疲れと介護うつの違いは何ですか？

介護疲れは、家族の介護を続けるなかで生じる心身の負担を指します。起き上がりや移動、入浴の介助による身体的なきつさに加え、気遣いの積み重ねや終わりの見えない不安、費用面の悩みなどが重なって起こるとされています。

一方の介護うつは、負担を抱え続けて介護疲れが蓄積し、うつ病の状態に至ったものです。在宅介護の大変さから、自身の時間が持てない、誰にも相談できない、責任を一人で背負い込むといった状況が続くと、介護うつにつながってしまう可能性が高まります。

介護疲れは対策や支援で軽減を図れる場合もありますが、介護うつは食欲不振や睡眠障害、強い疲労感などがあらわれ、医療的な対応が必要とされています。

介護うつはどのような人や状況で起こりやすいのですか？

介護うつはもともとの性格傾向に加え、介護の負担が重なることで起こりやすいとされていますが、なかでも次のような場合は注意が必要です。

【性格】

●責任感が強く、誰かに頼るのが苦手

●真面目で几帳面、完璧を求めやすい

●断るのが苦手で、相手を優先しすぎる

【環境】

●一人で抱え込み、相談相手がいない状況

●身体的に重い介助や、夜間対応が続く状況

●認知症による暴言・徘徊などで精神的緊張が高い状況

●介護費用や離職による経済的不安が大きい状況

上記のような条件が重なると、疲れや不安が蓄積しやすく、介護うつにつながります。無理を重ねて燃え尽きたように、急に無気力になる場合もあります。

介護うつの症状チェック｜心や身体にあらわれるサイン

介護うつの症状でチェックしたい“心”の変化には何がありますか？

介護うつでは、気持ちの面で以下のような変化があらわれることがあります。

不安感・焦燥感：原因のわからない焦りや不安、イライラ、神経質さ

憂鬱感：気分の落ち込み、会話や人付き合いが負担になる

思考の変化：無関心、消極的、注意力や作業効率の低下

自己否定：自身を強く責める、悲観的になる

なかでも、理由のはっきりしない不安や焦りが続き、心が落ち着かなくなる状態は注意したいサインです。

気分の落ち込みが強まると、誰かと話すことが億劫になり、周囲への関心も薄れやすくなります。また、頭がうまく働かず、物事を悲観的に受け止めやすくなる場合もあります。

介護うつの症状でチェックしたい“身体”の変化には何がありますか？

介護うつでは、心の不調だけでなく、身体面にも次のような変化が出ることがあります。

食欲不振：食べたいと思えない、食べてもおいしく感じない、体重が減る

睡眠障害：寝つきが悪い、途中で何度も目が覚める、朝早く起きてしまう

疲労感・倦怠感：すぐ疲れる、常にだるい、身体が重い

身体の不調：頭痛や強い肩こりがあらわれることがある

食事や睡眠、疲れ方の変化は見逃しにくいサインです。以前と比べて食欲が落ちた、眠りにくい、十分に休んでもだるさが抜けないといった状態が続くときは注意しましょう。こうした不調が重なると、体力が落ち、日常の動作さえ負担に感じやすくなります。

介護うつ症状のセルフチェックはどのように行えばいいですか？

介護うつのセルフチェックは、以前との変化を見ることが大切です。これまで問題なくできていたことが難しくなったり、気力や体調の低下が続いたりしていないかを確かめてみましょう。

【確認したい変化】

●眠れない、または眠りすぎる

●食欲や体重の変化がある

●疲れやすい、だるさが抜けない

●集中しにくい、決められない

●気分の落ち込み、不安、焦りが続く

●物事を楽しめない、自身を責める

●人と関わりたくない、身だしなみに無関心になる

チェック項目で4つ以上当てはまる場合は、介護うつを疑う目安にしましょう。

ほかにも、厚生労働省のQIDS-Jで確認する方法もあります。気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか。

参照：簡易抑うつ症状尺度（QIDS -J）｜厚生労働省

介護うつかもと思ったときの対処法

介護うつかもしれないと感じたら、まずは何をすべきですか？

介護うつかもしれないと感じたら、まず優先したいのは、介護から少し離れて心身を休めることです。つらさを抱えたまま無理を続けると、介護だけでなく日常生活にも深刻な影響が及ぶおそれがあります。家族や親族に協力を求めたり、ショートステイなどを活用したりして、意図的に休息の時間を確保することが大切です。そのうえで、心療内科や精神科を受診し、必要に応じて薬物療法や精神療法を検討しましょう。カウンセリングを受けて気持ちや考え方を整理することもおすすめです。本人が受診をためらう場合は、家族がクリニックに相談する方法もあります。一人で抱え込まず、早めに周囲の支えを得ることが重要です。

介護負担を減らすために活用できる公的サービスや相談先を教えてください

介護の負担を軽くするには、家族だけで抱え込まず、相談先とサービスを早めに使い分けることが重要です。

①市区町村の窓口

介護保険の申請や制度利用の手続き、介護に関する基本的な相談ができます。初めて相談する場合の入口として使いやすい窓口です。

②地域包括支援センター

高齢の方本人だけでなく、家族も相談できる総合窓口です。介護、医療、生活の困りごとを幅広く扱い、必要な制度や支援先につないでくれます。

③居宅介護支援事業所・ケアマネジャー

要介護1以上の方を対象に、ケアプランの作成や介護サービス事業者との調整を行います。デイサービスやショートステイの組み合わせも相談できます。

④医療機関の相談室

医療ソーシャルワーカーなどに、退院後の生活や介護サービスの利用について相談できます。

⑤介護保険サービス

デイサービス、ショートステイ、ホームヘルパーを活用すると、介護者が休息や自身の時間を確保しやすくなります。

⑥そのほかの相談先

社会福祉協議会、民生委員、シルバー110番、若年性認知症コールセンターも相談できる窓口です。

⑦仕事・費用面の制度

介護休業、傷病手当金、自立支援医療、精神障害者保健福祉手帳も、負担軽減の手段として検討しましょう。

介護うつを防ぐために日頃からできることはありますか？

介護うつを防ぐには、日頃から負担をため込みすぎない工夫を重ねることが大切です。

【自身の状態を確認する】

疲れ、不安、いら立ちをため込んでいないか見直しましょう。定期的に「無理をしていないか」と自身に問いかけたり、悩みや気持ちを紙に書き出したりすると、心の状態を客観的に整理しやすくなります。

【相談できる相手や場所を持つ】

介護の悩みを一人で抱え込まないことも重要です。家族や友人に話すだけでも気持ちが軽くなることがあります。併せて、地域包括支援センターやケアマネジャーなど、専門的に相談できる先を持っておきましょう。

【家族や周囲の力を借りる】

介護は一人で背負うほど負担が偏ります。家族、親族、職場などに協力を求め、介護を分担できる形を考えましょう。申し訳なさから相談を避けるのではなく、負担を分けることが大切です。

【息抜きの時間を意識してつくる】

介護以外の時間を持つことも予防につながります。趣味や友人との交流など、短時間でも気分転換できる時間を確保し、心に余裕を持てる状態を保ちましょう。

【生活リズムを整える】

軽い運動や食事への配慮も欠かせません。散歩などの無理のない運動で気分転換を図り、自身の食事をおろそかにしないよう意識することが、心身の安定につながります。

【介護の知識やサービスを活用する】

介護の知識があると、不安や負担を減らしやすくなります。介護保険サービスや介護施設の利用も含め、必要な支援を早めに検討し、介護を抱え込みすぎない環境を整えましょう。

編集部まとめ

ここまで介護うつの症状チェックについてお伝えしてきました。介護うつの症状チェックの要点をまとめると以下のとおりです。

介護うつとは、家族の介護で蓄積した疲労や強いストレスを背景に、気分の落ち込みなどのうつ症状が続く状態である。長期化しやすく、終わりが見えにくい介護では、本人が不調に気付かないまま悪化する場合もある

介護うつの症状として、心理面では不安や焦り、気分の落ち込み、無関心、自己否定などがみられ、身体面では食欲不振、睡眠障害、強い疲労感、頭痛や肩こりなどがあらわれ、以前できていたことが難しくなるのも重要なサインである

介護うつの対処法は、まず介護から少し離れて休息をとり、必要に応じて心療内科や精神科への相談が重要である。予防には、一人で抱え込まず、家族や専門機関に相談し、介護サービスや制度を活用して負担の分散を心がける

介護を一人で抱え込むほど、心身の余裕は失われやすくなります。無理を続ける前に、自身の状態を見直し、相談や休息、支援の活用につなげましょう。

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

参考文献

介護疲れにならないために｜能代市公式サイト

うつ病チェック｜厚生労働省

うつ予防・支援について｜厚生労働省

家族介護者の健康 ～介護うつについて～｜札幌市社会福祉協議会

仕事と介護 両立のポイント｜厚生労働省