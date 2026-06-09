住宅型有料老人ホームとは？サービス内容や費用、選び方のポイントを解説

高齢の方向けの住まいを検討するなかで、住宅型有料老人ホームという言葉を目にする機会が増えています。しかし、介護付有料老人ホームやサービス付き高齢の方向け住宅との違いがわかりにくく、どのような人に向いているのか迷う方も多いのではないでしょうか。

住宅型有料老人ホームは、生活支援を受けながら自分らしい暮らしを続けられる一方で、介護サービスは外部利用となるなど、特徴的な仕組みを持つ施設です。費用やサービス内容も施設ごとに異なるため、事前にポイントを押さえておくことが重要です。

本記事では、住宅型有料老人ホームの基本的な仕組みから、費用、メリット・注意点、選び方のポイントまで解説します。

監修社会福祉士：

小田村 悠希（社会福祉士）

住宅型有料老人ホームとは

・資格：社会福祉士、研修認定精神保健福祉士、介護福祉士、福祉住環境コーディネーター2級・経歴：博士(保健福祉学)これまで知的障がい者グループホームや住宅型有料老人ホーム、精神科病院での実務に携わる。現在は障がい者支援施設での直接支援業務に従事している。

住宅型有料老人ホームは、高齢の方が安心して暮らせる住まいとして、近年注目を集めている施設の1つです。食事の提供や見守りといった生活支援を受けながら、自分のペースで生活できる点が特徴であり、自立している方から軽度の介護が必要な方まで幅広く利用されています。

一方で、介護サービスは施設が直接提供するのではなく、外部の事業者を利用する仕組みであり、ほかの有料老人ホームとは役割や使い方が異なります。ここでは、住宅型有料老人ホームの基本的な定義や入居対象者、受けられるサービス、介護・医療の利用方法を解説します。

住宅型有料老人ホームの定義

住宅型有料老人ホームは、高齢の方に対して食事の提供や生活支援などを行う住まい型の施設です。有料老人ホームは、入居者と施設が直接契約を結び、入所や生活支援サービスを提供する施設を指しますが、そのなかでも住宅型は介護サービスを施設が直接提供しない点が特徴です。

主にマンションタイプの個室で構成されています。

利用権方式（入居一時金を支払い終身利用）

建物賃貸借方式（月額家賃型）

終身建物賃貸借方式（法に基づく契約）

契約形態は以上のように分かれます。

どのような人が入居できる？

住宅型有料老人ホームは、自立して生活できる方から軽度～中度の要介護者まで、幅広い高齢の方が入居対象です。

日常生活はある程度自分で行えるものの、食事の準備や見守りなどに不安がある方や、将来的に介護が必要になることを見据えて早めに入居したい方に適しています。

重度の介護が常時必要な場合は、施設だけでの対応が難しいケースもあるため、入居前に対応範囲の確認が重要です。

受けられるサービス

住宅型有料老人ホームでは、主に日常生活を支えるサービスが提供されます。

代表的なサービスは以下のとおりです。

食事の提供

安否確認・見守り

生活相談・助言

清掃や洗濯などの生活支援

レクリエーションやイベントの実施

施設によっては健康管理のサポートが行われますが、介護サービス自体は含まれていないため、必要に応じて別途手配する必要があります。

医療・介護サービスの利用方法

住宅型有料老人ホームでは、介護や医療サービスは外部の事業者と契約して利用します。

訪問介護や訪問看護、デイサービス、訪問診療などを組み合わせて利用する形です。入居者自身が選択できるため、状態や希望に応じた柔軟なサービス調整が可能です。

一方で、サービスの選定や契約、費用管理などは基本的に自己管理となるため、家族やケアマネジャーと相談しながら進めることが重要です。

参照：『有料老人ホーム』（WAM NET）

ほかの有料老人ホームとの違い

有料老人ホームは以下の3種類に分類されます。

介護付

住宅型

健康

それぞれサービス内容や利用条件が異なります。住宅型有料老人ホームは、このなかでも生活支援を中心とした住まいであり、介護サービスは外部事業者を利用する点が特徴です。

介護付有料老人ホームは施設スタッフが介護サービスを提供するのに対し、住宅型は訪問介護などを個別に契約して利用します。そのため、サービスの自由度が高く、自分に合った支援を選びやすい一方で、手続きや管理は入居者側で行う必要があります。

また、健康型有料老人ホームは自立して生活できる方を対象としており、介護が必要になった場合は退去が必要となりますが、住宅型有料老人ホームは外部サービスを活用することで、状態が変化しても同じ居室に住み続けることが可能です。

住宅型有料老人ホームの費用

住宅型有料老人ホームの費用は、入居時にかかる費用と毎月かかる費用、さらに介護サービス利用時の追加費用に分かれます。介護付有料老人ホームと比べて初期費用や月額費用が抑えられる傾向にある一方、介護サービスは別契約となるため、トータルコストは利用状況によって大きく変わる点が特徴です。ここでは、それぞれの費用の内訳と相場感を解説します。

入居時にかかる費用

住宅型有料老人ホームでは、入居時に入居一時金が必要となる場合があります。これは、居室の利用権を得るための費用や、一定期間の家賃・サービス利用を前払いする性質を持つものです。

ただし、すべての施設で入居一時金が必要なわけではなく、最近では初期費用を抑えた月額払い型（敷金方式）の施設も増えています。そのため、入居一時金の有無や金額、返還条件（途中退去時の扱いなど）は事前に確認することが重要です。

また、入居時には以下のような費用が別途かかるケースもあります。

敷金（賃貸契約の場合）

前払い家賃や管理費

火災保険料

仲介手数料（紹介会社を利用した場合）

引っ越し費用や家具・家電の購入費

入居一時金以外にも初期費用が発生するため、総額でどの程度の準備が必要かをあらかじめ把握しておくことが大切です。

月額費用の内訳

住宅型有料老人ホームの月額費用は、主に賃料、管理費、食費、水光熱費で構成されます。施設ごとに料金設定や含まれるサービス内容が異なるため、内訳を確認しましょう。

賃料は、居室の利用にかかる費用で、立地や設備、部屋の広さによって変動します。管理費には、共用部の維持・管理費や共用部の水光熱費、厨房の管理費、施設運営に関わる人件費などが含まれます。食費は食材費や調理にかかる費用で、提供回数や内容によって変動する場合があります。

また、水光熱費は居室内で使用する電気・水道・ガスなどの費用で、居室ごとのメーターに基づく従量課金または一律料金のいずれかで請求されるのが一般的です。

なお、住宅型有料老人ホームは費用を抑えやすい傾向がありますが、近年は入居者の高齢化が進んでおり、要介護度の高い方の割合も増加しています。そのため、月額費用だけでなく、将来的に必要となる介護サービス費用も含めて、総合的に検討する必要があります。

介護サービス利用時に追加でかかる費用

住宅型有料老人ホームでは、介護サービスは外部事業者と契約して利用するため、月額費用とは別に費用が発生します。

主な追加費用の例は以下のとおりです。

訪問介護（ホームヘルパー）

訪問看護

デイサービス（通所介護）

福祉用具レンタル

これらは介護保険の対象となる場合もありますが、利用量に応じて自己負担が発生します。また、保険適用外のサービスや回数超過分については全額自己負担となるため、状態によっては費用が大きく増える可能性があります。

そのため、住宅型有料老人ホームを検討する際は、基本費用の安さだけでなく、将来的な介護費用を含めた総額で判断しましょう。

参照：『有料老人ホームの現状と課題・論点について』（厚生労働省）

住宅型有料老人ホームのメリットと注意点

住宅型有料老人ホームは、生活の自由度が高く、自分らしい暮らしを続けやすい一方で、介護サービスの利用方法や将来的な費用など、事前に理解しておくべきポイントもあります。ここでは、メリットとあわせて注意点について解説します。

自由度が高く自分らしい生活を送れる

住宅型有料老人ホームのメリットは、生活の自由度が高い点です。食事や外出、日々の過ごし方に関する制約が少なく、これまでの生活スタイルを保ちながら暮らしやすい環境です。

また、介護サービスを外部から自由に選べるため、自分の状態や希望に応じて柔軟にサービスを組み合わせることができます。必要な支援だけを取り入れられるため、無駄な費用を抑えやすい点も特徴です。

介護度が上がった際に想定される変化

住宅型有料老人ホームでは、介護サービスを外部事業者と契約して利用する仕組みのため、介護度が上がると利用するサービス量が増え、費用も増加する可能性があります。

また、重度の介護が必要になった場合、外部サービスだけでは対応が難しくなり、施設側の受け入れ体制によっては住み替えを検討する必要が出てくることもあります。

そのため、入居時にはどの程度まで住み続けられるのか、医療対応や看取りの可否などを事前に確認しておくことが重要です。

トラブルを避けるために知っておきたい注意点

住宅型有料老人ホームを選ぶ際は、契約内容や費用の仕組みを十分に理解しておくことがトラブル防止につながります。

特に確認しておきたいポイントは以下のとおりです。

入居一時金の有無や返還条件

月額費用に含まれるサービス範囲

介護サービス利用時の自己負担額

医療連携体制や緊急時の対応

介護度が上がった場合の対応方針

住宅型有料老人ホームは自由度が高い反面、サービスの選択や費用管理を入居者側で行う必要があります。安心して生活を続けるためにも、入居前に複数の施設を比較し、自分の将来像に合った環境かどうかを見極めましょう。

住宅型有料老人ホームを選ぶときのチェックポイント

住宅型有料老人ホームは自由度が高い一方で、サービスの選び方や費用の考え方によって満足度が変わります。入居後に「想定と違った」とならないよう、事前に確認しておきたいポイントを確認しましょう。

介護サービスの利用しやすさを確認

住宅型有料老人ホームは、介護サービスは外部事業者を利用する仕組みです。そのため、どのような事業者と連携しているのか、訪問介護や訪問看護が利用しやすい環境かの確認が必要です。

また、ケアマネジャーの関与や、サービス調整のサポート体制があるかどうかもチェックしましょう。施設によっては提携先が充実しており、スムーズにサービスを利用できる場合もあります。

費用と将来の負担を見据えて検討

住宅型有料老人ホームは初期費用や月額費用を抑えやすい傾向がありますが、介護サービスは別途費用が発生します。そのため、現在の費用だけでなく、将来的に介護度が上がった場合の負担も見据える必要があります。

特に、介護サービスの利用頻度が増えた場合の総額や、医療費・生活費を含めたトータルコストを把握しておくことで、長期的に無理のない選択ができます。

退去条件や住み替えの可能性を確認

住宅型有料老人ホームは、施設ごとに入居継続の条件が異なります。重度の介護が必要になった場合や医療対応が難しい場合には、退去や住み替えが必要となるケースもあります。

どのような状態まで対応可能なのか、看取り対応の有無、医療機関との連携体制などを事前に確認しておきましょう。また、万が一住み替えが必要になった際のサポート体制についても把握しておくと安心です。

将来の変化に備えた視点で施設を選ぶことが、長く安心して暮らすために必要です。

まとめ

住宅型有料老人ホームは、生活支援を受けながら自由度の高い暮らしを実現できる住まい型の施設です。自立している方から軽度～中度の介護が必要な方まで幅広く対応でき、外部サービスを組み合わせることで柔軟な支援を受けられる点が特徴です。

一方で、介護サービスは別契約となるため、介護度が上がった場合には費用や生活環境に変化が生じる可能性があります。そのため、月額費用だけでなく、将来的な負担や住み替えの可能性も含めて検討することが大切です。

施設選びでは、介護サービスの利用しやすさや費用の総額、対応可能な介護レベルなどを事前に確認し、自分やご家族の状況に合った環境かどうかを見極めましょう。

参考文献

『有料老人ホーム』（WAM NET）

『有料老人ホームの現状と課題・論点について』（厚生労働省）