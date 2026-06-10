前立腺がんの“治療費”はいくら？ 知っておくべき「2つの公的支援制度」

前立腺がんの治療には手術・放射線治療・ホルモン療法など複数の選択肢があり、費用はその方法や病期によって大きく異なります。治療費の全体像を事前に把握しておくことは、医師との話し合いをスムーズに進めるうえでも役立ちます。高額療養費制度などの公的な支援を活用することで、経済的な不安を軽減しながら治療に向き合いやすくなります。

監修医師：

村上 知彦（薬院ひ尿器科医院）

長崎大学医学部医学科 卒業 / 九州大学 泌尿器科 臨床助教を経て現在は医療法人 薬院ひ尿器科医院 勤務 / 専門は泌尿器科

前立腺がんの治療費の目安と保険適用の仕組み

前立腺がんの治療には複数の選択肢があり、治療費はその方法や病期（がんの進行度）によって大きく異なります。治療費の全体像を把握しておくことは、治療方針を医師と相談するうえでも重要な情報となります。このセクションでは、保険適用の仕組みと各治療法の費用の目安について解説します。

保険適用される主な治療法と費用の概要

前立腺がんの主な治療法としては、手術（前立腺全摘除術）、放射線治療、ホルモン療法（内分泌療法）、化学療法（抗がん剤治療）などがあります。これらの治療法は基本的に健康保険の適用対象とされており、患者さんが実際に窓口で支払う費用は、年齢や所得に応じた自己負担割合によって変わります。

手術（前立腺全摘除術）の場合、入院費・手術費・麻酔費などを含めた総費用はおおよそ150万～200万円程度になることがありますが、保険適用後の自己負担額は所得区分によって異なります。また、一定の金額を超えた場合に超過分が払い戻される「高額療養費制度」を活用することで、実際の負担をさらに軽減できる場合があります。

放射線治療では、外部照射（身体の外から放射線を当てる方法）や小線源療法（前立腺内に放射性の種を埋め込む方法）があり、それぞれ費用が異なります。ホルモン療法は注射や内服薬によって継続的に行われるため、月単位での費用が発生します。治療前に医療機関の会計窓口や医療ソーシャルワーカーに相談することで、費用の見通しを立てやすくなります。

高額療養費制度・限度額認定証の活用

前立腺がんの治療は、期間が長くなることも少なくなく、累計の医療費が大きくなる場合があります。そうした場合に役立つのが、「高額療養費制度」です。この制度は、1ヶ月の医療費の自己負担が一定の限度額を超えた場合に、超えた分の払い戻しを受けられる制度です。

限度額は年齢と所得区分によって異なりますが、一般的な所得の70歳未満の方の場合、おおよそ8万～9万円程度が月の上限の目安とされています（所得に応じてさらに低い額が設定される場合もあります）。事前に「限度額適用認定証」を加入している健康保険に申請することで、窓口での支払い時から限度額を超えた分を支払わずに済む仕組みも利用できます。

高額療養費制度のほかにも、自治体や民間保険による補助・給付の制度がある場合があります。がん診断給付金が受け取れる保険に加入している方は、担当の保険会社に確認することも大切です。治療と並行してこうした制度を活用することで、経済的な不安を軽減しながら治療に専念しやすくなります。

まとめ

前立腺がんは早期発見によって治療の選択肢が広がり、生活の質を保ちながら治療を進めやすくなる疾患のひとつです。排尿の変化や腰痛など気になる症状がある場合は、ためらわずに泌尿器科や内科などに相談することが大切です。また、50歳以上の男性の方（家族歴がある場合は40～45歳から）は、定期的なPSA検査を検討することが勧められます。治療費については高額療養費制度などを活用しながら、医師・医療スタッフとともに治療方針を考えていくことが、前立腺がんと向き合うための第一歩となります。

参考文献

国立がん研究センター がん情報サービス「前立腺がん」

日本泌尿器科学会「前立腺癌診療ガイドライン」

日本癌治療学会 がん診療ガイドライン「前立腺がん」