2WAY仕様のワンピース浴衣も。Tikaから2026年の新作浴衣コレクションが発売

DRESS DESIGN WORKSが展開するキャバクラドレスブランド「Tika（ティカ）」はこのほど、2026年の新作浴衣コレクションを公式オンラインショップにて発売しました。

■ニュアンスカラーやフラワー柄の「SWEETシリーズ」も

同コレクションでは、浴衣初心者でも1人で簡単に着られる「2WAYワンピース浴衣」のほか、ニュアンスカラーやフラワー柄を取り入れた「SWEETシリーズ」などを展開しています。

「2WAYワンピース浴衣」の注目は、淡いくすみピンク地に、縁取りを効かせたアート調の牡丹を取り入れたデザイン。快適な着心地にこだわり、吸汗速乾性に優れた生地を採用しています。キャミワンピースの上から羽織りを重ねて帯を結ぶだけの仕様となっています。

「SWEETシリーズ」の注目は、白地に鮮やかなイエローのシャクナゲ（石楠花）による、コントラストをいかしながら清涼感を演出したデザイン。くすみ抹茶カラーの兵児帯をあわせています。

「SWEETシリーズ」には、そのほかにもアンティークタッチの牡丹の花のデザインが登場。浴衣の淡いトーンを引き締める、深みのあるカラーの帯とセットとなっています。

公式オンラインショップでは、各アイテムのそれぞれの世界観やバリエーションを展開した特設ページを公開しています。

（フォルサ）