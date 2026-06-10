高温多湿な時期におすすめ！　ロフトが“汗・髪のうねり”ケアアイテム販売

ロフトは、気温や湿度がさらに高くなるこれからの時期に向け、汗や髪のうねりなど、この季節ならではの悩みに合わせたアイテムを、全国のロフト及びロフトネットストアにて展開しています。

汗腺に蓋をつくる有効成分塩化アルミニウム配合のスプレーや、お風呂で使える汗ケアアイテム、湿気でうねる髪におすすめのヘアオイルなど、種類豊富に取りそろえています。

・展開場所：銀座ロフト、渋谷ロフトほか、全国のロフト及びロフトネットストア（ https://www.loft.co.jp/store ）

・商品例：※店舗により取扱商品、規模は異なる ※価格は全て税込み

■気になる汗・においに！ 持ち運びにも便利な制汗剤

●【新商品】サイレントタム デオストップミスト（neora） 1,980円

汗腺に蓋をつくる有効成分塩化アルミニウムを13％配合。さらっとした使い心地の制汗スプレー。汗染みが目立ちやすい脇や、蒸れてしまう足裏などに。医薬部外品。※5月下旬発売

●薬用制汗剤 アセニフタ ロールオン（アクラス） 1,848円

手が汚れにくいロールオンタイプ。有効成分塩化アルミニウム配合で、寝る前の使用により日中の汗ケアも。医薬部外品。

https://www.loft.co.jp/store/g/g4987009158559/

●べっぴんボディ 薬用アセピタバムバム（ミックコスモ） 1,980円

さらっとした使い心地で首元、手、脇などさまざまなパーツに使用できるバーム状の制汗剤。メントール配合※1。医薬部外品。

https://www.loft.co.jp/store/g/g4968123160406/

■お風呂で使う汗・においケアアイテム

●【新商品】さらさらパウダーせっけん（ペリカン） 550円

ナイアシンアミドやホホバ油など4種の保湿成分配合のパーツ用せっけん。脇や足裏などにフィットし、洗いやすいしずく型。パウダリーミントの香り。

●薬用デオウォッシュ アセオトシ（アクラス） 1,408円

汗が気になる箇所を洗う前に使用する、予洗い用のボディーウォッシュ。医薬部外品。

https://www.loft.co.jp/store/g/g4987009158566/

●スノーボム タルカムパウダー シトラスの香り（スタイリングライフ・ホールディングスBCLカンパニー） 880円

タイ発のボディー用冷感パウダー。お風呂上りやスポーツ後のべたつく肌に塗るとさらさらに。メントールやハッカ※1配合で清涼感も。

https://www.loft.co.jp/store/g/g4515061014843/

■湿気でうねる髪におすすめ！ ヘアケアアイテム

●【新商品】24hk（ニジュウヨンエイチケイ） by ミラボーテ トワレスグロスショット（賢人） 1,540円

水不使用のグロスオイル。さらっとした使い心地で毛先を整え、湿気をブロックし崩れにくい髪型に。香りはクリアフローラル、ピュアサボン、フレッシュフルーティーの3種類。

●【新商品】ビーエスセレクト PPTミルク美容液WHN（賢人） 1,760円

タオルドライ後の洗い流さないトリートメントと、トリートメント前の導入美容液の2種類の使い方ができるヘアミルク。うねり、くせ毛集中補修成分のポリ-ε-リシン、ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル/オクチルドデシル）※2配合。

https://www.loft.co.jp/store/g/g4573434822433/

●THE ANSWER シーズナルケアSS スーパーラメラシャンプー/EXトリートメント（花王） 各1,870円

高温度下で髪内部の水の動きを抑えるマンニトール※2配合。季節の温度変化によるうねりや髪の広がり、べたつきに。

https://www.loft.co.jp/store/g/g4901301463678/

https://www.loft.co.jp/store/g/g4901301463579/

※1…清涼成分 ※2…補修成分

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