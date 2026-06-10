2026年6月10日（水） MLB レイズ vs Rソックス 試合結果
開催：2026.6.10
会場：トロピカーナ・フィールド
結果：[レイズ] 4 - 3 [Rソックス]
MLBの試合が10日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとRソックスが対戦した。
レイズの先発投手はニコラス・マルティネス、対するRソックスの先発投手はペイトン・トーリで試合は開始した。
3回表、1番 ジャレン・デュラン 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでRソックス得点 TB 0-1 BOS
4回裏、6番 セドリク・ムリンス 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレイズ得点 TB 1-1 BOS、7番 ベン・ウィリアムソン 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでレイズ得点 TB 2-1 BOS、8番 ニック・フォーテス 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでレイズ得点 TB 3-1 BOS
6回裏、9番 リッチー・パラシオス 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレイズ得点 TB 4-1 BOS
8回表、9番 マルセロ・マイヤー 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでRソックス得点 TB 4-3 BOS
試合は4対3でレイズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はレイズのニコラス・マルティネスで、ここまで6勝2敗0S。負け投手はRソックスのペイトン・トーリで、ここまで3勝3敗0S。レイズのベーカーにセーブがつき、1勝0敗18Sとなっている。
なお、Rソックスの吉田正尚はこの試合で4打数、0安打、0打点、打率は.236となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-06-10 09:56:08 更新