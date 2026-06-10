「『いい経験だった』で終わらせるつもりはない」浦和の田中達也暫定監督が12位に本音…退任前にメッセージ「本当に悔しさを感じています」

「『いい経験だった』で終わらせるつもりはない」浦和の田中達也暫定監督が12位に本音…退任前にメッセージ「本当に悔しさを感じています」