10日10時現在の日経平均株価は前日比561.91円（-0.86％）安の6万4854.72円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1018、値下がりは508、変わらずは32と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は444.9円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が159.3円、ＴＤＫ <6762>が70.4円、フジクラ <5803>が56.92円、キオクシア <285A>が49.75円と続いている。



プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を328.85円押し上げている。次いでファストリ <9983>が74.02円、リクルート <6098>が29.67円、スクリン <7735>が24.81円、レーザーテク <6920>が20.52円と続く。



業種別では33業種中17業種が値上がり。1位は不動産で、以下、銀行、保険、サービスと続く。値下がり上位には非鉄金属、その他製品、情報・通信が並んでいる。



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