「パイレーツ−ドジャース」（９日、ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手が２点差に広げる適時二塁打を放った。相手失策で１点を勝ち越した直後の七回無死二塁で、右腕・ドーテルから中堅左へライナーを放ち一気に二塁を陥れた。

集中力を維持するのが難しい状況だった。打席途中でドーテルがマウンド整備を要求。しばらく間が空いたが、３試合連続安打を記録。ＮＨＫ ＢＳで解説を務めた小早川毅彦氏（元広島など）は「鋭い当たりでしたね」と評価した。続くパヘズが２ランを放った。

大谷は３打席目まではスキーンズに３打数無安打に封じられていた。

スキーンズには２０２４年の初対戦で中越えに１本塁打を放つなど、６打数２安打、打率・３３３。しかし、３三振を喫していた。２０２５年は５打数無安打で３三振。通算１１打数２安打で打率・１８２で６三振と苦しめられており、またも快音を響かせられなかった。それでもスキーンズが降板後に結果を残した。

今季の大谷は５月１１日に打率・２３０まで落ち込んだ。しかし、同１３日・ジャイアンツ戦は球団方針により、投手専念で先発。７回無失点で３勝目を挙げると、１４日・同戦は疲労軽減のため４４試合目で初めてスタメンを外れた。

すると、徐々に状態が上向き始める。同２７日からは７試合連続安打。６月はここまで６試合中５試合でマルチ安打を記録し、２５打数１２安打で月間打率・４８０と絶好調だ。

１１本塁打はナ・リーグ２０傑にも入っていないが、スラッガーの指標として重要視されているＯＰＳ（出塁率＋長打率）は、・９３９まで上昇。ＭＬＢ最多２３本塁打のシュワバー（フィリーズ）を抜いて今季初めてリーグトップに立っていた。