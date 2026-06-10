投票所に設置されたデジタル端末で票を投じる「電子投票」を巡り、少なくとも１０市町村が新たに実施したり、導入を決めたりしている。

国内で８年ぶりの実施となった２０２４年の大阪府四條畷市の結果を踏まえ、迅速な開票や職員の負担軽減が期待できると判断したためだ。コスト高などが課題で、来年春に統一地方選を控える自治体側は改善を求めている。（浦野親典、豆塚円香）

「選挙事務を軽減していく必要があり、どれだけ早く、より正確に開票できるか知らせたい」。京都府亀岡市の桂川孝裕市長は１日の記者会見でこう語り、来年１月に予定される市議選で電子投票を実施すると明らかにした。開票担当職員を３分の１の３０人に削減でき、２３年市議選で２時間４５分かかった開票作業を１時間で終えると見込む。

四條畷市に続き、今年３月には宮崎県新富町で実現した。読売新聞の調べでは、２４年以降、千葉県流山市、香川県善通寺市や福岡県粕屋町など少なくとも１０市町村が導入を決めるなどしていて、休止状態前の０２〜１６年に実施した１０自治体を上回るのは確実だ。

今年１０月の村長選・村議選で計画する富山県舟橋村は１時間だった開票作業を２〜３分に短縮し、担当者を１５人から２人に減らせるとみている。担当者は「職員が手薄な村の業務負担を減らし、少人数で対応できる」と強調した。神奈川県は５月、自治体向けに研修会を開いた。スマートフォンの普及で高齢者らの抵抗感も少なく、導入の動きは今後も拡大しそうだ。

各地で関心が高まっている背景には四條畷市の成功がある。２４年１２月の市長選と市議補欠選挙で、１６か所の投票所に計２００台のタブレット端末を配備した。有権者はタッチペンで端末画面に表示された候補者名を選んで投票。開票は端末に接続したＵＳＢメモリーを抜き取り、パソコンでデータを読み込んで進めた。

開票担当者は前回選（８８人）の３分の１の２７人に減り、前回市長選で１２８票あった無効票は、電子投票分はゼロだった。市の担当者は「次回は費用、人員、作業時間いずれも更に削減できる」と期待する。

投票者にも好評で、同市のボランティア講師の女性（７１）は「簡単に投票できた。病気や障害で字を書くことが困難な人にとっても一助になるはずだ」と話した。

コスト・国政選不可、二の足も

過去にはトラブルもあった。０３年の岐阜県可児市議選で機材の不具合が発生し、有権者が１時間以上投票できなくなり、０５年に最高裁で選挙無効が確定したことなどから、導入機運はいったんしぼんだ。

こうした経緯もあり、総務省は電子投票を促そうと、２０年に運用指針を見直した。１６年までは耐久性や不正防止対策などの観点から事実上専用機に限っていたが、タブレット端末の性能が向上したため、安全基準を維持しつつ、市販機の利用を認めることにした。

導入のハードルは下がったが、自治体には費用負担が重荷となっている。

四條畷市はタブレット端末のリース料などとして事業者に約４４００万円を支払った。人口約２８０万人の大阪市では来春に同日実施が想定される大阪府知事、大阪市長、府議、大阪市議の４選挙で導入する場合、２０億円かかると試算しており、採用予定はない。

法律の規定がなく国政選挙で使えないことも、地方が二の足を踏む原因だ。地方選と同日選になった場合、国政選挙が投票用紙に手書き、地方選が電子投票となれば、有権者が混乱する可能性がある。全国の政令市長でつくる指定都市市長会は近く、国政選挙でも電子投票を導入できるよう求める要望書を国に提出する予定だ。

過去に電子投票を実施したものの、紙の投票用紙に戻した自治体の担当者は「もう少し費用が下がり、国政選挙でも導入する環境が整わない限り、普及は難しいのでは」と指摘する。

電子投票に詳しい同志社大の武蔵勝宏教授（議会制度論）の話「四條畷市と新富町が無事に終わり、電子投票の安全性は問題ないという認識が各自治体に広がったのだろう。更に普及を進めるには、国による財政支援の充実を求めていくことが必要だ。総務省が標準的なマニュアルを作って、将来的には国政選挙を含めてすべて電子投票になることが望ましい」

◆電子投票＝２００２年施行の地方自治体電子投票特例法に基づき、自治体が関連条例を制定すれば、首長・議員の選挙で実施できるようになった。システムトラブルや費用への懸念から、１６年までに実現したのは計１０自治体２５選挙にとどまった。