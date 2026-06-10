３１年ぶりに開催される大相撲パリ公演（６月１３日と１４日、アコー・アリーナ）に向け、横綱大の里（二所ノ関）ら力士、日本相撲協会関係者、行司、床山ら約６５人が１０日、航空機に搭乗して出発する羽田空港に姿を見せた。琴桜（佐渡ケ嶽）と安青錦（安治川）の両大関、夏場所で２度目の優勝を飾った小結若隆景（荒汐）らが空港内を歩き、物珍しそうな視線を向けられた。

大の里は昨年のロンドン公演に続く海外遠征。「２年連続で行けてうれしい。フランスは行ったことがないので、うれしいですね。食事がおいしいと聞くので、たくさん食べたいですね」と楽しみを語り、「相撲というものを知ってもらういい機会。自分自身も頑張っていきたい」と意気込みを口にした。

夏場所は入門以来初めて全休。昨年九州場所で負傷した左肩の影響が長引いているが「回復は順調なので、１週間（パリ公演に）行きますけど、帰って来て、稽古して名古屋場所に向けてしっかり頑張りたいと思います」と巻き返しを誓った。７日に誕生日を迎えたばかり。「（２５歳は）良いも悪いも経験した一年だった。今回誕生日を迎えて２６歳で、去年は走り出し良かったですけど、後半良くなかった。目標を持って１年間過ごしていきたいと思います」と語った。

付け人ら幕下以下はエコノミー席。関取は番付に応じてビジネス、ファーストクラスが割り当てられる。行司、呼び出しも同様。八角理事長（元横綱北勝海）、横綱豊昇龍（立浪）ら６５人は９日の第１便で出発し、現地に到着している。