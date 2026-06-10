敵地パイレーツ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は9日（日本時間10日）、敵地パイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。7回の打席では敵地ファンから「ショウヘイは下手くそだ」というチャントが鳴り響いたが、その直後、適時二塁打を放った。

大谷は2-2の7回、無死一、三塁のチャンスで打席に立つと、敵地のライト側からは「Shohei sucks! Shohei sucks!（ショウヘイは下手くそだ）」というチャントが鳴り響いた。

その後、大谷への4球目で捕手が三塁牽制するも、悪送球となり、三塁走者が生還した。すると今度は「overrated!（過大評価だ）」のチャント。直後、大谷は適時二塁打を放ち、もう1点を追加した。続くパヘスが2ランを放つとドジャース打線が大爆発。打者一巡の猛攻で10点を勝ち越した。

ドジャース地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の中継で、「Shohei sucks! Shohei sucks!」のチャントに気づいた実況のスティーブン・ネルソン氏は「ライト側からとんでもなく的外れなチャントが聞こえますね。気を付けた方がいいぞ」と話していた。ネルソン氏の予想通り、チャントを皮切りにドジャースは勝ち越しに成功した。



（THE ANSWER編集部）