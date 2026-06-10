ファッションセンターしまむらで、ディズニーキャラクターがデザインされた「晴雨兼用傘（折り畳み傘）」が発売されます。

「プーさん」や『ズートピア』、『リロ＆スティッチ』のキャラクターたちをワンポイントであしらった、普段使いしやすい5種類のデザインがラインナップされています。

ファッションセンターしまむら／ディズニーデザイン「晴雨兼用傘（折り畳み傘）」

価格：各1,790円（税込1,969円）

発売日：2026年6月10日予定

オンラインストアは同日15:00頃より順次販売開始

販売店舗：ファッションセンターしまむら全店、しまむらオンラインストア（EC）

サイズ：50cm

パステル調をはじめとする優しいカラーリングの傘生地に、キャラクターたちのアートをあしらった折りたたみ傘。

大人でも使いやすいシンプルなデザインが魅力です。

ラインナップは「プーさん」「スティッチ」「スティッチ＆スクランプ」「ニック」『ズートピア』の全5種類。

すべてのアイテムに共通して、持ち手（手元）部分がカラビナ仕様になっており、引っ掛けて持ち運ぶことができる便利な設計になっています。

また、傘の内側には黒いコーティングが施されており、日差しをしっかりガードしてくれるのも嬉しいポイント。

普段使いしやすく、お出かけのお供に持ち歩きたくなる折り畳み傘です。

5種類のデザインを紹介していきます。

くまのプーさん

優しいピンク色の生地を使用した「プーさん」デザインの晴雨兼用傘。

ハチミツの壺を抱え、鼻先にとまったハチを見つめる「プーさん」の姿が、白い線画で描かれています。

スティッチ（シルエット）

ピンクがかった紫色の生地を使用した「スティッチ」デザイン。

「スティッチ」のシルエットと共に、ハイビスカスのお花やヤシの木、パイナップルなど、南国らしさを感じるモチーフが描かれています。

スティッチ＆スクランプ

落ち着いたホワイトの生地を使用した「スティッチ＆スクランプ」デザイン。

ちょこんと座った「スティッチ」の頭の上に「スクランプ」が乗っている、愛嬌たっぷりなアートが使用されています。

ニック・ワイルド

爽やかな水色の生地を使用した、ディズニー映画『ズートピア』の「ニック・ワイルド」デザイン。

陽気に歩く「ニック」の姿がブルーの線画であしらわれています。

ズートピア（ジュディ＆ニック）

落ち着いたグリーン系のカラーリングが特徴的な「ズートピア」デザイン。

「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」のシルエットが白のワンポイントで表現された、スタイリッシュなデザインです。

持ち歩きに便利なカラビナ付きで、晴れの日も雨の日も大活躍する晴雨兼用傘。

ファッションセンターしまむらで発売されるディズニーデザインの「晴雨兼用傘（折り畳み傘）」の紹介でした。

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