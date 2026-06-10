お笑いコンビ「ＣＯＷＣＯＷ」の善し（よし）が１か月で９・３キロの減量に成功したことを報告し、驚きの反響が寄せられている。

善しは１０日までに自身のインスタグラムで「小籔ヘルシー教に入会して１ヶ月で １ヶ月で 体重９２．８ｋｇ→８３．５ｋｇ ‐９．３ｋｇ 改めて見ると信じられません」と体重の変化を明かすとともに、ビフォーアフターを公開。

「食事の改善のみ。運動無しです。健康な物を食しただけです」と明かし、「今までほんとに何も考えずに好きな物好きだと思っていた物をただ体に入れていました」と反省。

「コヤ様ありがとうございます。これからも更に精進して目標の７５ｋｇまで頑張ります コヤの方舟はまだ乗れます。是非健康に興味ある方はどうぞ！！」「＃小籔ヘルシー教 ＃コヤ様 ＃コヤの方舟」と更なるシェイプアップに意欲を見せた。

５１歳の善し。顔が引き締まり、ぽっこりおなかも見事にへこんでいる。この投稿には小藪千豊が「怠惰の民から変わりし者に昇格ぞよ」とコメントを寄せたほか、フォロワーから「すごい！すごい！すごい！」「痩せてる」「自然と姿勢が良くなるんですね」「全然変わりますね！！！」「とっても若く見えます！」「ますます素敵になりますね」「シュッとしてかっこよくなりましたね」などの声が集まっている。