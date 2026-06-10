グラビアアイドルで野球女子の暫（しばし、27）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。衝撃的衣装を投稿した。

「なんてタイトル付ければいいか分からず5分以上経過したので誤魔化して投稿します…！」とつづり、ハイレグの青いレオタード風コスチューム姿を公開。猫のような付け耳もつけ「いつもお写真見てくださってありがとうございます 撮影会でお会い出来るので是非気にかけていただけたら嬉しいです」とコスプレなどでの撮影会に向けてファンに呼びかけた。

ファンやフォロワーからも「実写が凄すぎ可愛すぎ」「魅力があふれてます」「抜群に可愛い」「ずるいくらい可愛いすぎ」「なんかわからんけど優勝」「サイバーな感じがいいね」「たまらんです〜」などのコメントが寄せられている。

暫は群馬県出身。現役の野球女子。右投げ左打ちの捕手。野球歴20年超。SNSでは野球のアンダーシャツ姿などが人気で「150キロ打てます！」の投稿も。グラビアだけでなくコスプレーヤーやインフルエンサーとしても活躍。「ミスヤングチャンピオン2024」グランプリ受賞。趣味は絵本、シール集め。身長155センチ。スリーサイズはB93−W65−H91センチ。血液型O。