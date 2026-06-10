ダンス＆ボーカルグループ「TRF」のSAM（64）が9日放送のBSテレ東「和田明日香とゆる宅飲み」（火曜後10・00）にゲスト出演。グループ結成当時を振り返った。

この日はDJ KOOとそろって出演。料理研究家でタレントの和田明日香が「どうやってグループになっていったんですか？」と聞くと、SAMは「小室（哲哉）さんがそれぞれに声をかけて、全然バラバラのところで声をかけて。小室さんって全然説明してくれない人なので、どういうことが始まるか全く分からず、全く構想を聞かされてなかったですね」と振り返った。

「DJがいるなんて知らなかったですからね」と告白。KOOは同意しながら笑った。

当時は日本に同じような形態のグループはいなかったといい、SAMは「ダンサーがグループの中に入っているということがありえなかった。DJもまだなかったよね」と回想。「最初周りの人たちがついてこれれなくて、音楽番組出てトークコーナーあってもダンサー3人の椅子は用意されてないとかそういう感じでしたね」と振り返った。

「DJって何する人って感じだったよね、最初」とKOOに語りかけると、KOOは「そうだね。そういう前面に出る仕事じゃなかったので」と答えた。