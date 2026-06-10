徳島県で前の知事の時に計画されていた県立ホールの完成模型などを展示する展覧会が、県の要請で中止となったとされる問題をめぐり、後藤田知事は「圧力」を否定しました。

【写真を見る】徳島・後藤田知事が「圧力」を否定「しっかりとした考えのもと決断」前知事時代に計画のホール模型展覧会めぐり…主催団体の「中止求められた」主張に対し会見で言及

展覧会の主催団体は、前の知事の時に計画されていた県立ホールの完成模型などを展示する展覧会の開催を、県有地で6月1日から予定していたものの、前日に県の意向で中止となったとしています。

主催団体は5月9日に知事から直々に訪問され、「余計なことをするな」などと中止を求められたと主張しました。

（建築家・内野輝明氏）「半分脅しなのかと感じたのは事実です」

一方、後藤田知事は訪問を認めたうえで次のように話しました。

（徳島県・後藤田正純知事）「圧力をかけたという話にすり替わっている。私どもはしっかりとした考えのもと決断した」

その時点では「展覧会の内容を知らなかった」などとし、「圧力をかけることはありえない」と反論しました。