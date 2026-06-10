6月10日（水）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

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今日の天気

今日は1日晴れの天気が続きそうです。朝の霧は取れ、日中は青空が広がるでしょう。1日を通して安定して晴れるのは6月に入ってからこれまであまりなかったので、貴重な洗濯日和となります。沖縄付近に停滞している梅雨前線が九州の南へ離れたため、今日から「梅雨の中休み」となります。

今朝の最低気温は熊本市で15.7℃、阿蘇市乙姫で11.3℃など、平年より低くひんやりとした朝になりました。しかし日中は気温が上がり、最高気温は熊本市で31℃、人吉市で30℃と真夏日の予想です。昨日の日中に比べて10℃も高くなるため、急な暑さに体が対応できるよう、熱中症など体調管理には十分気をつけてください。

明日以降の天気

この晴天は明日、明後日の金曜日、そして土曜日まで続く見込みで、カラッとした気持ちの良い晴れとなりそうです。ただし、日曜日には再び雨が降り、梅雨空に戻るでしょう。

明子のささやき

最近よく虹を見ます。昨日も午後7時過ぎの日の入りの前に見えました。今月に入って私が見たのは3回目です。いずれも夕方に雨雲が東へ抜けて西から日が差すタイミングで見られました。今の時期は「夏至」が近く太陽の高度が高いので、昼間は虹を見ることはできませんが、太陽の高度が低くなる夕方は、綺麗で大きな半円の虹が見えやすいです。これから数日間は梅雨の中休みで雨の心配がないため、しばらく虹はお預けになりそうです。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。