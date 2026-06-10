神戸市須磨区にある駐車場のコンテナの中から腹部と左目に刃物が刺さった状態で見つかった遺体は、近くに住む64歳の男性と判明しました。

【写真を見る】【目と腹に刃物】遺体は現場近くに住む64歳の男性と判明 刺し傷は大脳に達する 死因は「出血性ショック」 死亡推定は8日朝 事件の可能性も視野に入れ捜査 神戸・須磨区

8日午後、神戸市須磨区若宮町にある会社の駐車場のコンテナで、腹部と左目に刃物が刺さった男性の遺体が見つかりました。着衣に乱れはなく、所持品はありませんでした。

警察は遺体の身元を調べていましたが、発見現場の近くに住む松本政弘さん（64）と判明したということです。

司法解剖の結果、死因は、目や腹部に刃物が刺さったことによる「出血性ショック」で、死亡推定時刻は8日の朝とみられています。

目に刺さっていた刃物の刃体は13センチ、腹に刺さっていた刃物の刃体は17センチで、目の刺し傷は大脳にまで達していたということです。

警察は、事件の可能性も視野に入れて捜査を続けています。