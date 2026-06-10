◆米大リーグ ロッキーズ―カブス（９日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が９日（日本時間１０日）、本拠地・カブス戦で先発登板し、初回は無失点の好発進を切った。３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）でともにカブス・鈴木誠也外野手（３１）は「６番・右翼」でスタメン入りし、メジャーでは２度目の直接対決となる。

初回は、先頭のクローアームストロングをフルカウントから空振り三振。続くバレステロスには右前安打を許した。それでも１死一塁からブッシュを二ゴロ併殺打に抑えて無失点で切り抜けた。

菅野と誠也は日本時代でもたびたび対戦。１４〜２１年に対戦し、通算７５打数２０安打で、打率２割６分７厘、５本塁打、１９三振だった。メジャーでは昨年８月２日（同３日）に対戦し、中飛、四球、二ゴロの２打数無安打で菅野に軍配が上がっていた。試合後に菅野は「やっぱりすごいいい雰囲気。調子が悪い中でも、自分の仕事を全うしている。改めてすごいバッターだと思います」と対戦を振り返っていた。

菅野と誠也は１７年の第４回ＷＢＣでチームメートになり、今年３月の第６回ＷＢＣでもともに日の丸を背負ってプレーした。メジャー２年目の菅野は、この日が今季１３試合目の登板で、ここまで５勝４敗、防御率３・９８。前回登板の２日（同３日）の敵地・エンゼルス戦では５回２失点で５勝目をつかんだ。