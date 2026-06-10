ベンフィカ、モウリーニョ監督退任を正式発表…レアルが違約金約28億円を支払い

ベンフィカは9日、ジョゼ・モウリーニョ監督が退任したことに加え、後任としてマルコ・シウバ氏と合意に至ったことを正式発表した。



現在63歳のモウリーニョ監督は昨年9月からベンフィカで指揮を執っており、2025−26シーズンはリーグ戦を無敗で終えたものの、引き分けの多さが響いてポルトにリーグタイトルを譲るなど、3位に終わった。



そんなモウリーニョ監督には2シーズン連続で無冠に終わった古巣レアル・マドリードから関心が寄せられており、約1年でベンフィカを退任することが決定的になっていたなか、ベンフィカはクラブ公式X（旧：ツイッター）を更新し、「レアル・マドリードがジョゼ・モウリーニョ監督を1500万ユーロ（約28億円）で招へいする意向を正式に表明し、モウリーニョ監督がこれに同意したことをCMVM（ポルトガル証券市場委員会）に報告した。ジョゼ・モウリーニョ監督、ありがとうございました」と正式に退任したことを発表した。



さらに、ベンフィカはモウリーニョ監督の後任として、契約満了に伴い、今シーズン限りで5年率いたフルアムを退任することが発表されていたM・シウバ氏と2年契約（1年の延長オプション付き）を締結することで合意に達したことも発表している。