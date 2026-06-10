クイズで学ぶ! 鉄の魅力 第29回 【上級編】プラスチックのリサイクルをしているって本当?
車、ビル、線路、冷蔵庫、フライパンなど、普段の生活になくてはならない「鉄」。そこでこの連載では、鉄の魅力や鉄にまつわる環境問題まで、鉄に関する面白さを初級編、中級編、上級編で紹介していく。
プラスチックのリサイクルをしているって本当?
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製鉄所では廃棄物となったプラスチックを引きとり、原料として再利用しています。リサイクルする方法には、高炉に入れる場合とコークス炉に入れる場合の2つがあります。高炉では、鉄鉱石から酸素を取り除くために使われます。コークス炉ではコークスや燃料用のガスの原料として再利用されます。廃棄物となるプラスチックを有効に使う一石二鳥の方法です。
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製鉄所では廃棄物となったプラスチックを引きとり、原料として再利用しています。リサイクルする方法には、高炉に入れる場合とコークス炉に入れる場合の2つがあります。高炉では、鉄鉱石から酸素を取り除くために使われます。コークス炉ではコークスや燃料用のガスの原料として再利用されます。廃棄物となるプラスチックを有効に使う一石二鳥の方法です。