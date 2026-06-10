【難解略語】「CCUS」が何の略か分かりますか？　知ってたらかなりハイレベル！

突然ですが、「CCUS」が何の略か知っていますか？

「CCS」に新たな概念を加えて…

気になる正解は・・・？

正解は・・・

正解は、「Carbon Capture, Utilization and Storage」でした！

CCUSとは、工場や発電所などから排出される二酸化炭素を大気中に放出する前に回収し、貯留または有効活用する技術の総称です。

回収したCO2の行き先によって、大きく二つの方向性があります。一つは「貯留（Storage）」で、回収したCO2を地中深くに圧入・封じ込める方法です。もう一つは「利用（Utilization）」で、CO2を原料として燃料や化学品、コンクリートなどに再利用する方法です。単に地中に埋めるだけの「CCS（Carbon Capture and Storage）」に活用の概念を加えたものが、CCUSと理解するとわかりやすいでしょう。

気候変動対策として世界各国が脱炭素化を急ぐ中、排出量を削減しにくい製鉄や化学などの産業分野において、CCUSは有力な解決策として注目されています。日本政府もカーボンニュートラル実現に向けた重要技術と位置づけており、実証実験や法整備が進んでいます。コストの高さや貯留場所の確保といった課題はありますが、技術革新によるさらなる普及が期待されています。

次回の難解略語もお楽しみに！

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