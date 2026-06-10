【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは静かなエリア
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、つややかな人体、通行するルート、そして静かなエリアという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
も□□だ
み□□ば
ま□□ずれ
ヒント：きめが細かくて白く、触り心地が良さそうな皮膚の状態。通行ルートがどれくらい広いかを示す寸法。そして、にぎやかな中心地から離れた区域を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「ちは」を入れると、次のようになります。
もちはだ（もち肌）
みちはば（道幅）
まちはずれ（町外れ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、美容の観点でも褒め言葉として使われる肌質から、交通の安全や都市計画において重要な要素、さらには都会の喧騒（けんそう）から離れてのんびりとした雰囲気が漂うロケーションまでを網羅しました。共通する「ちは」という響きが、体の描写、日々の移動や通行に関わる空間のゆとり、地理的な境界線が生み出す特有の情緒を意外なリズムでつなげています。言葉の新しい組み合わせを楽しんでいただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、つややかな人体、通行するルート、そして静かなエリアという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
も□□だ
み□□ば
ま□□ずれ
ヒント：きめが細かくて白く、触り心地が良さそうな皮膚の状態。通行ルートがどれくらい広いかを示す寸法。そして、にぎやかな中心地から離れた区域を思い浮かべてみてください。
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正解：ちは正解は「ちは」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「ちは」を入れると、次のようになります。
もちはだ（もち肌）
みちはば（道幅）
まちはずれ（町外れ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、美容の観点でも褒め言葉として使われる肌質から、交通の安全や都市計画において重要な要素、さらには都会の喧騒（けんそう）から離れてのんびりとした雰囲気が漂うロケーションまでを網羅しました。共通する「ちは」という響きが、体の描写、日々の移動や通行に関わる空間のゆとり、地理的な境界線が生み出す特有の情緒を意外なリズムでつなげています。言葉の新しい組み合わせを楽しんでいただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)