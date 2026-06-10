◆米大リーグ パイレーツ―ドジャース（９日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が９日（日本時間１０日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。２―２の７回無死一、三塁で迎えた第４打席は打つ直前に相手捕手の三塁悪送球で三塁走者が生還すると、無死二塁となったところで“レインボー適時二塁打”を放った。

２番手右腕ドテルの５球目、外角９８・６マイル（約１５８・７キロ）直球を捉えると、打球速度１０１・５マイル（約１６３・３キロ）の当たりが左中間へ。中堅手が回り込んで外野の間を抜けるのは防いだが、大谷は俊足を飛ばして二塁まで到達した。ＰＮＣパークでは６回裏に大雨が降っていたが、７回表にはやんでおり、左翼後方に虹が架かっていた。

この日、大谷は昨季サイ・ヤング賞を受賞したＰ・スキーンズ投手（２４）との今季初対決は３打席で無安打だった。初回先頭の第１打席ではスプリットを打たされて二ゴロ、３回無死一塁の第２打席は９７・３マイル（約１５６・６キロ）直球で空振り三振、５回２死の第３打席ではチェンジアップで二ゴロに倒れていた。

「投手・大谷」は中６日で１０日（同１１日）の同戦に先発予定のため、中５日のスキーンズと初の投げ合いは惜しくも実現しなかったが、「打者・大谷」として直接対決。試合前の時点では通算１１打数２安打の打率１割８分２厘、１本塁打、２打点、６三振。直近は９打席安打なし（１四球）と苦戦していた。この日で１２打席ノーヒットとなった。

７日（同８日）の本拠地・エンゼルス戦では５打数２安打で１０連戦を締めた大谷。６月は今年もこの日までの６試合で２５打数１２安打の打率４割８分、１本塁打、４打点、ＯＰＳ１・３１２と無双していた。それでも、ロバーツ監督は「まだ完全に火がついたとまではいってないと思う。本当の爆発はこれからだよ」と予告。さらなる無双モード突入の期待もかかる。