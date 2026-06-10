元乃木坂46で女優の能條愛未（31）が10日までに自身のインスタグラムを更新。5月30日に行われた夫の歌舞伎俳優・中村橋之助（30）との披露宴で使用されたウエディングケーキを紹介し、義母でタレントの三田寛子（60）らとのショットを披露した。

「ウエディングケーキは、洋菓子研究家で食卓芸術プロデューサーの今田美奈子先生にお願いさせていただきました」と明かし、「35年前、中村の両親の披露宴では母が今田美奈子先生の生徒であったご縁から夢を叶えたいとウエディングケーキを作られたと聞いて 時を経て大変光栄なことに先生がプロデュースして下さりため息がでるほどに素晴らしいケーキが完成しました…！！」と紹介。ケーキをバックにしたワンピース姿の自身と三田、今田氏の3ショットやケーキの写真などを披露した。

「改めて、多くの皆様のご協力と温かなお心添えのおかげで 私には身に余るほどの素晴らしい披露宴が叶いました。結婚式当日は驚くほど一瞬で終わるからね！と披露宴を終えたばかりの先輩新郎新婦から話は聞いていましたが、本当に言葉通りあまりにもあっという間の一日でようやく幸せだった時間に浸り、思い出しては泣いたり笑ったり…とんでもない規模の披露宴だったのだと実感が湧いたのは翌々日のことでした。笑」と回顧。

「こんなにも素晴らしすぎる披露宴を挙げられるなんて 『将来の夢はりんごになる事です』なんて言っていた愛すべきおバカ3才の愛未にはとても想像出来ないですね。笑笑」とつづった。

「そしてそしてアドレナリン全開で二次会もしっかりやってきました 二次会の司会は私側は、ずー @takayama.kazumi.official にお願いしました オールスター後夜祭風のクイズ大会を開催！くにおあみクイズ、くだらないクイズ内容にもかかわらず皆んな全力で参加してくれました 笑 司会を快く引き受けてくれたずーちゃん さすがのMC力でした…！本当にありがとう」と元乃木坂46のタレント高山一実に感謝。

「ちなみに、披露宴の司会 私側はちーちゃん @chiharu_saito_ex にオファーしました。メンバー達にはサプライズ 皆んなには、ちーちゃんは挙式は参加できるけど披露宴がお仕事が入っちゃってどうしても参加できないと言っておいて、、、 ちーちゃんが司会として登場した時の皆んなのリアクションが様々で私は高砂でニタニタ ちーちゃん、ありがとう…！！！！」と元乃木坂46でテレビ朝日の斎藤ちはるアナウンサーについても記し、「私はちーちゃんが登場した時、分かっていたのにもかかわらず 泣きました。笑 夢のような時間だったとはまさにこの事ですね」と振り返った。

「大好きな友達が一同に集まる空間 友達同士が垣根を超えて楽しそうに話してくれてるのが本当に嬉しかった。この幸せ過ぎる思い出をしかと胸に刻んで、能條愛未としても中村愛未としても橋之助さんを支えられる立派な奥様になれるよう邁進いたします。ここからがスタートです！！！！」と締めくくった。