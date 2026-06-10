―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の6月8日から9日の決算発表を経て10日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<6336> 石井表記 東Ｓ +44.35 6/ 9 1Q 93.81

<1433> ベステラ 東Ｐ +11.55 6/ 9 1Q 205.79

<3180> Ｂガレージ 東Ｐ +5.16 6/ 9 本決算 46.08

<2983> アールプラン 東Ｇ +3.75 6/ 9 1Q 56.46

<7804> Ｂ＆Ｐ 東Ｓ +1.97 6/ 9 上期 -6.15



<7983> ミロク 東Ｓ +0.95 6/ 9 上期 -25.36

<2217> モロゾフ 東Ｐ +0.41 6/ 9 1Q -35.03



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした10日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。



株探ニュース