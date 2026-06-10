―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の6月8日から9日の決算発表を経て10日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<6336> 石井表記 　　　東Ｓ 　 +44.35 　　6/ 9　　　1Q　　　 93.81
<1433> ベステラ 　　　東Ｐ 　 +11.55 　　6/ 9　　　1Q　　　205.79
<3180> Ｂガレージ 　　東Ｐ　　 +5.16 　　6/ 9　本決算　　　 46.08
<2983> アールプラン 　東Ｇ　　 +3.75 　　6/ 9　　　1Q　　　 56.46
<7804> Ｂ＆Ｐ 　　　　東Ｓ　　 +1.97 　　6/ 9　　上期　　　 -6.15

<7983> ミロク 　　　　東Ｓ　　 +0.95 　　6/ 9　　上期　　　-25.36
<2217> モロゾフ 　　　東Ｐ　　 +0.41 　　6/ 9　　　1Q　　　-35.03

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした10日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。

株探ニュース