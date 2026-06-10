◆園田競馬１日目（６月１０日）

《小牧 太》

８８勝。ブランベル（９Ｒ）に力が入る。「休み明け初戦から走るタイプだと思う」（◎）。ココロネ（１０Ｒ）は「上位目指して」（△）。

《下原 理》

７０勝。ニネンエフグミ（５Ｒ）で勝利を意識。「叩き２走目で楽しみ」（◎）。スマートフレイヤ（７Ｒ）も「勝ち切れないが、そろそろ結果を出したい」（◎）。ウクライナアイズ（４Ｒ）は「勝ち上がりでどこまで」（○）。フラッシュケリー（１２Ｒ）も「最内枠をいかに乗るかがカギ」（○）スケサンカクサン（８Ｒ）は「きっかけがほしい」（△）。

《田野 豊三》

６３勝。お薦めはトモジャイブ（５Ｒ）で「いい位置を取れたらチャンスはある」（◎）。スマイルクラーク（１２Ｒ）は「状態はいいのでペース次第で」（◎）。ノーブルライナー（４Ｒ）も「ゲートを五分に出て先行できれば」（◎）。オメガジェットマン（１Ｒ）は「ゲート内でうるさくなってきたので気をつけたい」（○）。フークホワリエン（７Ｒ）も「昇級するが、相手なりに走れるので」（○）。ナムラパピ（９Ｒ）は「前走の８２０メートル戦でも上がりはよかった。距離が延びても脚は使うはず」（○）。

《杉浦 健太》

４３勝。ブリオーニ（９Ｒ）に手応え。「ベストの１２３０メートル戦。思い切ったレースをしたい」（◎）。ララパサージュ（２Ｒ）も「スタートを決めて、いい位置が取れたら」（◎）。ミルトアフター（３Ｒ）は「ここまで順調にきた。持ち前のスピードを生かしたい」（○）。ピロコギガマックス（４Ｒ）も「ハナを切った方がいい。行き切れたら」（○）。イレブンアップ（７Ｒ）は「降級して前進があった。前付けできれば」（○）。ハーティパーティ（１０Ｒ）は「きっかけをつかみたい」（△）。

《笹田 知宏》

２７勝。アジムット（１０Ｒ）に気合。「惜しいレースが続いている。砂をかぶっても問題はないが、理想としては前、前で競馬したい」（◎）。ワイドオルデン（５Ｒ）は「気難しい面があるので、当日、走る気持ちになれば」（○）。ステラマリーナ（６Ｒ）も「あと一歩まできているが、展開の助けがほしい」（○）。

《大山 真吾》

２６勝。エイシンチョンパ（８Ｒ）に好感触。「勝ち馬が強かったけど、いいレースができた。状態も上がってきている」（◎）。ケイツーレオン（１Ｒ）は「怖がりな面があるので外寄りの枠は歓迎」（○）。エコロアテナ（５Ｒ）も「ひと脚に懸けたい」（○）。コモリボルダー（９Ｒ）は「先行してどこまで粘れるか」（○）。

《土方 颯太》

１９勝。テーオーモンブラン（１Ｒ）に前進を見込む。「時計的に見劣りしないメンバー構成だし、大外枠に入ったのもいい」（◎）。クツワノセキトリ（４Ｒ）は「砂をかぶらない位置でレースできれば」（○）。クライオブジアース（６Ｒ）も「この馬なりにいいレースをしている。展開が向けば」（○）。

《新庄 海誠》

１７勝。期待のアオイアルザード（１０Ｒ）は「前走同様にスタートが決まれば１２３０メートル戦でも」（◎）。メイショウクモジ（１Ｒ）も「前走、しまい脚を使った。同様のレースができれば」（◎）。アグネスシュウ（１１Ｒ）は「楽に逃げることができれば」（○）。ゼンダンスバシリ（１２Ｒ）も「うまく展開がはまれば」（○）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触