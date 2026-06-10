急げ！ 急げーーーッッ！！【スタバ】こりゃまた争奪戦の予感♡「新作グッズ」

5月26日よりオンラインストアで先行販売が始まった【スターバックス】の「新作グッズ」。5月27日からは店頭でも販売がスタートし、店内は一気に夏模様に。なかでも注目したいアイテムが、新作ドリンクをイメージしたリユーザブルカップです。そこで今回は、争奪戦必至な新作グッズを紹介します。

今回のベアリスタキャップも可愛すぎる！

5月26日より販売中の「カラーチェンジングリユーザブルコールドカップバナナ710ml + リユーザブルカップ専用ストローキャップベアリスタバナナ」。これからの季節に活躍しそうな、コールドドリンク専用のカップとなっています。バナナにちょこんと座ったベアリスタの、愛くるしい姿がたまりません。

冷たいドリンクを入れると……

新商品のリユーザブルカップ、じつはあっと驚くような楽しい仕掛けが。冷たいドリンクを入れると、カップの色が黄色へと変わるようになっています。カップにデザインされているバナナのイラストにもぴったりな色合いは、ドリンクを飲むたびにワクワク感を盛り上げてくれそうです。

七夕デザインのカードも登場

5月26日発売の新作グッズのなかには、「スターバックス カード」の新作デザインも登場しています。「スターバックス カード TANABATAベアリスタ」は、七夕をイメージしたデザイン。天の川と一緒に夜空に浮かぶベアリスタや、ドリンクのデザインが幻想的でキュートです。

新作カードは全部で3種類

スターバックス カードの新作デザインは、七夕デザインを含めて全部で3種類。夏らしい花火のデザインが華やかな「スターバックス カード 花火」や、使用済みのコーヒー豆の麻袋を素材にした「スターバックス カード コーヒーバッグ」も購入できます。七夕デザインと花火デザインは、公式アプリの支払い画面でアニメーションを楽しめる仕様です。

今回も争奪戦になりそうな【スターバックス】の「新作グッズ」。リユーザブルカップは、オンラインストアでは既に売り切れですが、店頭であれば購入できるチャンスが残っているかも。気になる人は、ぜひお近くの店舗を探してみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様、@paopa0n様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる