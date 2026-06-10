◆米大リーグ パイレーツ―ドジャース（９日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

パイレーツのポール・スキーンズ投手（２４）が９日（日本時間１０日）、大谷翔平投手（３１）が「１番・指名打者」でスタメン出場した本拠地・ドジャース戦で先発し、６回１０３球を投げて、６安打、２失点、７奪三振で降板し、７勝目を逃した。大谷との対戦は、二ゴロ、空振り三振、二ゴロの３打数無安打に抑えた。

初回、先頭の大谷に対しては、カウント１―１から低めのスプリットで二ゴロ。続くパヘスも低めのスライダーで投ゴロに打ち取った。３番のフリーマンも中飛に打ち取り、たった９球で１イニングを３者凡退で抑えた。

１回裏にはレイノルズ、オハーンの２者連続弾でパイレーツが２点を先取。２点のリードをもらったスキーンズだったが、２回先頭のベッツには左中間への二塁打を浴びると、無死一、三塁からタッカーに中犠飛を許して１点差に迫られた。それでもその後はウォード、ラッシングから２者連続三振を奪った。

３回は先頭のフリーランドに左前安打を浴びて無死一塁で大谷との２打席目を迎え、高めの９７・３マイル（約１５６・６キロ）直球で空振り三振を奪った。４回は１死からマンシーに右翼フェンス直撃の二塁打を浴びたが、タッカー、ウォードから２者連続三振。５回は２死走者なしで大谷との３打席目を迎え、二ゴロに打ち取った。大谷との対戦は、１２打席連続で無安打（１四球含む）に抑えたことになった。

６回は１死からフリーマンに右中間へ二塁打を許した。２死三塁でマンシーを二塁へのゴロで打ち取ったかのように見えたが、イレギュラーなバウンドで捕球できず、右前適時打となって同点になった。さらに２死一、二塁とピンチは続いたが、ウォードを左飛に打ち取って勝ち越しは許さなかった。

昨季、防御率１・９７でサイ・ヤング賞に輝いたスキーンズは、今季１４試合目の登板。勝敗はつかず６勝５敗で、防御率は２・８４となった。５月１２日（同１３日）の本拠地・ロッキーズ戦では８回２安打無失点、１０奪三振の圧巻投球で６勝目をつかんだが、その後は３連敗を喫するなど、５登板連続で白星なしとなったが、強力ドジャース打線相手にしっかりと試合を作った。

大谷とは２４年６月５日（同６日）に初対戦し、２打席目に中堅へ本塁打を被弾。昨季は２試合で対戦し、３三振を奪うなど５打数無安打に封じ、その後は１２打席連続で安打を浴びていない。通算１４打数２安打の打率１割４分３厘、１本塁打、２打点、７三振、１四球となった。

今季もスキーンズは大谷、サンチェス（フィリーズ）、ミジオロウスキー（ブルワーズ）らとともにサイ・ヤング賞を争うことが濃厚となっている。