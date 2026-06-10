タレントのＬｉＬｉＣｏが９日放送の日本テレビ系トークバラエティー番組「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・後１１時５９分）に出演。来日当時に言われたショックな言葉を明かした。

この日のトークテーマは「ルッキズム」。スタジオ出演の臨床心理士によると「ルッキズム」とは、外見や容姿を基準に人を差別・判断することで「美しくないと価値がないというところにつながってしまうのが問題」という。

ＬｉＬｉＣｏは「いっぱい夢を持って」日本に来た２０歳ごろ、「当時、Ｖシネマがはやっていて『何でもやりたい！』『使ってください！』みたいな感じでＶシネマの会社に売り込みに行った」という。

しかし、「ドアを開けたら『君、背が高すぎる』『口が大きすぎる』って言われたんです。いきなり。なんのあいさつもする前に。だからそこでもう話が終わった」そう。

これには。ＭＣを務めるお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也も「そんなはっきりデリカシーのないことを言うもんですかね」と苦々しい表情。ＬｉＬｉＣｏは「ずっといろんなことを言われてきました」と語った。