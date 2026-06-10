カーリングの日本選手権（横浜）は8日、平昌、北京2大会連続メダルのロコ・ソラーレがSC軽井沢クラブに第7エンドで0-8と大差をつけられ、自ら負けを認めるコンシードで、大会初黒星を喫した。

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今大会から2030年フランス・アルプス冬季五輪の日本代表を決める選考がスタート。選考基準が変更され、男女それぞれの4人制では選考の対象となる期間は従来の2年間から4年間（26〜29年）と長期化し、これまで以上に国際大会での結果が重視されるようになった。日本選手権などの国内大会よりも、国際大会での「チームパフォーマンス」が求められる。

ロコ・ソラーレはスキップの藤沢五月（35）とともに長年、チームを牽引してきた吉田知那美（34）が今年3月に退団。新たに4人制、混合ダブルス日本代表経験のある小穴桃里（31）を迎え、スタートを切った。24年に現役を引退した石崎琴美（47）を含めれば2人のメンバーが入れ替わったとはいえ、藤沢、小穴の他、鈴木夕湖（34）、吉田夕梨花（32）と、スタメン4人はベテラン揃い。小穴以外の3人はメダルを獲得した五輪2大会の経験もある。国際舞台での経験値は、今年2月のミラノ・コルティナ五輪8位に終わったフォルティウスらのライバルチームと比べて、一日の長がある。

海外の大舞台で戦ってきたロコ・ソラーレは、長丁場の選考を経て、フランス・アルプスへの切符を勝ち取りたい。