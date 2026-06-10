【メジャーリーグ通信】

【前回の鈴村氏コラムを読む】パドレス39億ドル売却が示すMLBの現在地

今年12月1日に期限を迎える労使協定の改定に向け、大リーグ機構が年俸総額制（サラリーキャップ制）の導入を選手会側に提示した。

1994年には世界のプロスポーツ史上最長となるストライキを決行するなど、これまで選手会は一貫してサラリーキャップ制度の導入に反対してきた。

それにもかかわらず今回、機構側が制度導入を提案した理由は主に2つある。

第1が、機構、そして機構と協調関係にある球団経営者たちが交渉を有利に進めるための戦略であり、第2が選手会側の結束力の弱さである。

交渉の常道のひとつは、最初に相手が決して受け入れられない要求を出し、交渉の過程でその要求を取り下げる代わりに、本来の目的である事項を示して受け入れさせるというものである。

機構や経営者も、サラリーキャップ制度が容易に実現するとは考えていない。今回の提案は、拒絶されることが明白な要求を取り下げる代わりに、選手会が求める最低年俸額の引き上げ幅を抑えたり、あるいは機構が折に触れて提起している国際ドラフトを導入したりするための布石といえる。

そして、機構が強気ともいえる態度をとるのは、2013年から選手会を率いてきた専務理事のトニー・クラークが今年2月に辞任したためである。

選手出身者として初めて選手会の専務理事となったクラークは、交渉には不向きと言われ続けてきた。だが、21年の労使協定の改定の際には経営陣による施設封鎖を受けながら、最低年俸額や贅沢税の課税対象額の引き上げなど、選手側に有利な条件での妥結を導いた。あるいは、22年9月に選手会を全米最大の労働組合連合・アメリカ労働総同盟に加入させるなど、クラークは労働組合の指導者として成果を残した。しかもクラークはサラリーキャップ制の導入に強硬に反対してきた。

そのクラークが退き、現在はブルース・マイヤーが専務理事代行を務めている。マイヤーは18年に選手会事務局に入り、20年の新型コロナウイルス感染症の拡大の際には、クラークの下で経営陣との折衝の責任者となるなど、労使交渉の実績はある。

しかし、マイヤーは24年に選手会の一部の執行役員から解任を求められた過去があり、専務理事代行という暫定職であることと合わせ、選手会を完全に掌握しているとは言いがたいのが実情だ。

こうした状況が機構側の踏み込んだ要求につながった。

それだけに、マイヤーと執行部が選手会をどこまでまとめ上げられるかは、今後の労使交渉を大きく左右することになる。

（鈴村裕輔／野球文化学会会長・名城大教授）