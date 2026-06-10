「株好きアナウンサー」として活躍する佐田志歩 ラジオNIKKEI初レギュラーで語った転機と夢
フリーアナウンサーの佐田志歩がパーソナリティーを務めるラジオNIKKEIの新番組『佐田志歩が知りたい！現場DX最前線』が5月にスタートした。番組では、企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）の最前線で働くフロントワーカーたちに話を聞き、現場で起きている変化や課題を掘り下げていく。
【写真あり】ディズニーリゾート満喫中のプライベートショット
大阪府出身の佐田は、瀬戸内海放送（KSB）のアナウンサーを経てフリーに転身。現在は「株好きアナウンサー」として経済系番組や投資関連コンテンツを中心に活躍している。
今回がフリー転身後初のレギュラーラジオ番組となる佐田に、その喜びや投資との出会い、そして今後の目標について話を聞いた。
■「株に特化したアナウンサーになりたい」
佐田は今回のレギュラー決定について、「ラジオのレギュラーというだけでもうれしいですが、何よりラジオNIKKEIさんで仕事ができることが本当にうれしかった」と笑顔を見せた。
実はフリー転身当初から投資分野に強かったわけではなかった。
千葉テレビの情報番組MCや競馬、サッカー、イベント司会など幅広い仕事を経験する中で、大きな転機となったのが松井証券のYouTube番組『学べるラブリー』だったという。
「コロナ禍で情報番組を担当していた時期、『誰に何を伝えるのか』をすごく考えるようになりました。地上波は本当にさまざまな人が見ているので、伝えることの難しさを感じていたんです」
一方で、YouTubeの投資番組は視聴者の目的が明確だった。
「見ている人たちはみんな『株でお金を増やしたい』という共通の目的を持っています。だからこそ、届けたい人に届けたい情報を届けられている実感がありました」
そうした経験から、「株に特化したアナウンサーとして生きていこう」と決意したという。
■「投資は世の中を見る目を変えてくれる」
現在では自身も個別株投資を行っている佐田。投資の魅力については、「お金を増やせる可能性があることを知ったのが大きかった」と振り返る。
「以前は、お金は貯金でしか増やせないと思っていました。でも投資は少ない資金から夢を見ることができる。勉強や経験によって資産を大きくできる可能性があることにワクワクしたんです」
さらに、投資を始めたことでニュースの見方も変わったという。
「トランプ大統領の発言も、以前は遠い世界の話でした。でも今は自分の資産にも関わるので、ニュースを見る視点が変わりました。ガソリン価格や原油価格にも自然と関心を持つようになりましたし、人との会話の幅も広がりました」
「投資はお金を増やすだけではなく、世の中を見る目を変えてくれるものだと思っています」と語る。
■支えになったのは「ディズニープリンセス」
投資の魅力を語る一方で、佐田を支えてきた意外な存在がある。それが「ディズニープリンセス」だ。
「子どもの頃からずっと見て育ってきたので、ディズニープリンセスに共通する『諦めなければ道は開ける』という考え方が自分の中にあるんです。仕事がうまくいかなくて、一人反省会をすることもあります。でもそんな時は『ディズニー映画も一度落ちてから最後に上がっていく。今はその途中なんだ』と考えるようにしています」
ディズニー作品から学んだポジティブなマインドが、彼女を支えているようだ。
■「投資界のアイコン的存在になりたい」
現在の目標について尋ねると、「投資界のアイコン的存在になること」と力強く語った。
「今は個人投資家の皆さんの思いを代弁できるインタビュアーになりたいと思って活動しています。その経験を積み重ねて、『投資界といえばこの人』と言っていただける存在になれたらうれしいですね」
今回スタートしたラジオ番組も、その目標へ向けた大きな一歩だという。
最後に、進路に悩む若者たちへのメッセージを求めると、「腐らずに頑張ること」と即答した。
「私は地方局に入社し、フリーになった直後も仕事がほとんどありませんでした。でも目の前の仕事に全力で取り組み続けた結果、少しずつ道が開けました。思い通りにいかないことがあっても、諦めずに続けること。その経験は必ず自分の力になると思います」
「投資界のアイコン」を目指す佐田。ラジオNIKKEIでの新たな挑戦を足がかりに、その存在感はさらに高まっていきそうだ。
■『佐田志歩が知りたい！現場DX最前線』
放送・配信：ラジオNIKKEI第1 毎週火曜「マーケット・テラス」内（後2：15〜12：30）
フリーアナウンサーの佐田志歩とサイエンスアーツ代表取締役社長・平岡竜太朗氏が、鉄道や航空、医療、製造業など、社会インフラの現場で進むDXの最前線を紹介するコーナー。6月は日本航空（JAL）の整備部門を特集。航空機整備の現場で活用されるDX技術や、その導入効果、今後の展望について深掘りする。
【写真あり】ディズニーリゾート満喫中のプライベートショット
大阪府出身の佐田は、瀬戸内海放送（KSB）のアナウンサーを経てフリーに転身。現在は「株好きアナウンサー」として経済系番組や投資関連コンテンツを中心に活躍している。
■「株に特化したアナウンサーになりたい」
佐田は今回のレギュラー決定について、「ラジオのレギュラーというだけでもうれしいですが、何よりラジオNIKKEIさんで仕事ができることが本当にうれしかった」と笑顔を見せた。
実はフリー転身当初から投資分野に強かったわけではなかった。
千葉テレビの情報番組MCや競馬、サッカー、イベント司会など幅広い仕事を経験する中で、大きな転機となったのが松井証券のYouTube番組『学べるラブリー』だったという。
「コロナ禍で情報番組を担当していた時期、『誰に何を伝えるのか』をすごく考えるようになりました。地上波は本当にさまざまな人が見ているので、伝えることの難しさを感じていたんです」
一方で、YouTubeの投資番組は視聴者の目的が明確だった。
「見ている人たちはみんな『株でお金を増やしたい』という共通の目的を持っています。だからこそ、届けたい人に届けたい情報を届けられている実感がありました」
そうした経験から、「株に特化したアナウンサーとして生きていこう」と決意したという。
■「投資は世の中を見る目を変えてくれる」
現在では自身も個別株投資を行っている佐田。投資の魅力については、「お金を増やせる可能性があることを知ったのが大きかった」と振り返る。
「以前は、お金は貯金でしか増やせないと思っていました。でも投資は少ない資金から夢を見ることができる。勉強や経験によって資産を大きくできる可能性があることにワクワクしたんです」
さらに、投資を始めたことでニュースの見方も変わったという。
「トランプ大統領の発言も、以前は遠い世界の話でした。でも今は自分の資産にも関わるので、ニュースを見る視点が変わりました。ガソリン価格や原油価格にも自然と関心を持つようになりましたし、人との会話の幅も広がりました」
「投資はお金を増やすだけではなく、世の中を見る目を変えてくれるものだと思っています」と語る。
■支えになったのは「ディズニープリンセス」
投資の魅力を語る一方で、佐田を支えてきた意外な存在がある。それが「ディズニープリンセス」だ。
「子どもの頃からずっと見て育ってきたので、ディズニープリンセスに共通する『諦めなければ道は開ける』という考え方が自分の中にあるんです。仕事がうまくいかなくて、一人反省会をすることもあります。でもそんな時は『ディズニー映画も一度落ちてから最後に上がっていく。今はその途中なんだ』と考えるようにしています」
ディズニー作品から学んだポジティブなマインドが、彼女を支えているようだ。
■「投資界のアイコン的存在になりたい」
現在の目標について尋ねると、「投資界のアイコン的存在になること」と力強く語った。
「今は個人投資家の皆さんの思いを代弁できるインタビュアーになりたいと思って活動しています。その経験を積み重ねて、『投資界といえばこの人』と言っていただける存在になれたらうれしいですね」
今回スタートしたラジオ番組も、その目標へ向けた大きな一歩だという。
最後に、進路に悩む若者たちへのメッセージを求めると、「腐らずに頑張ること」と即答した。
「私は地方局に入社し、フリーになった直後も仕事がほとんどありませんでした。でも目の前の仕事に全力で取り組み続けた結果、少しずつ道が開けました。思い通りにいかないことがあっても、諦めずに続けること。その経験は必ず自分の力になると思います」
「投資界のアイコン」を目指す佐田。ラジオNIKKEIでの新たな挑戦を足がかりに、その存在感はさらに高まっていきそうだ。
■『佐田志歩が知りたい！現場DX最前線』
放送・配信：ラジオNIKKEI第1 毎週火曜「マーケット・テラス」内（後2：15〜12：30）
フリーアナウンサーの佐田志歩とサイエンスアーツ代表取締役社長・平岡竜太朗氏が、鉄道や航空、医療、製造業など、社会インフラの現場で進むDXの最前線を紹介するコーナー。6月は日本航空（JAL）の整備部門を特集。航空機整備の現場で活用されるDX技術や、その導入効果、今後の展望について深掘りする。