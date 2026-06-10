高レベル放射性廃棄物（核のゴミ）の最終処分地選定を巡り、佐賀県玄海町で手続きの第一段階となる文献調査が始まって１０日で２年となる。

調査期間は２年程度とされ、終了後に次の段階の概要調査へ進むかが焦点となっている。全国３例目で注目は高いものの、実施に前向きな動きは見えない。（中西瑛、帆足英夫）

「町民が現実味を持って考えている状況ではない」

理解促進に向けた「対話の場」を主催してきた町民有志による実行委員会の八島一郎委員長（７８）は６日、読売新聞の取材に、町内の雰囲気を推察して語った。

背景には、４例目として５月に始まった東京都小笠原村の南鳥島での文献調査がある。八島委員長は、南鳥島が国有地で、自衛隊員ら以外の住民がいないことにも触れ、「町民にも『あちらが本命だよね』というムードがある」という。

７月に予定されている町長選でも、争点とはならない見通しだ。立候補を表明している現新２人はともに主要政策などで処分地選定に触れておらず、調査結果を待って判断するという。

自治体側が名乗りを挙げる「手挙げ方式」と異なり、初めて国からの申し入れで調査が決まった小笠原村の動きを巡っては、佐賀県の山口祥義（よしのり）知事も５月の定例記者会見で「推移を注視したい」と述べ、議論の広がりへ期待感を示している。

玄海町で文献調査が動き出したのも、脇山伸太郎町長が「選定を巡る議論が全国に広がればいい」と、２０２４年に受け入れたことがきっかけだった。

原子力発電環境整備機構（ＮＵＭＯ）は、２５年４月に玄海交流センターを設置。５月末までに町民ら５０２人が訪問したほか、「対話の場」もこれまでに５回開かれ、公募参加の１２人や区長会などの代表者ら計９２人が参加するなど、広報活動を重ねている。

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文献調査で「概要調査の候補」との結果が示されても、ボーリングをして地質を調べる第２段階「概要調査」に進むには、県と町の同意が前提となる。

山口知事は、九州電力玄海原子力発電所が玄海町に立地することを踏まえ、新たな負担の受け入れに慎重な姿勢を崩していない。

先行する北海道も、寿都町（すっつちょう）、神恵内村（かもえないむら）の２町村の文献調査で「概要調査の候補になりうる」との報告書が公表されたが、鈴木直道知事は「（概要調査への移行には）反対」と語る。

こうした状況から、資源エネルギー庁では、他国の事例を参考に候補地を１０か所程度に増やす目標を掲げ、全国的な議論の活性化を図る。同庁の横手広樹・放射性廃棄物対策課長は「自治体に働きかけ、文献調査地区の拡大に取り組んでいきたい」と強調する。