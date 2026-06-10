100均新作のトリプルコラボがいい感じ！結局こういうのが使えるのよ…大容量×お洒落なトート

ダイソーから豪華トリプルコラボの新作バッグが登場！330円（税込）とお手頃価格ながら、おしゃれなデザインとガシガシ使える頑丈さを兼ね備えた優秀アイテムです。さらに大容量サイズでたっぷり収納できるので、日々のお出かけや推し活と幅広いシーンで大活躍間違いなし♪さっそく詳しくご紹介していきます。

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商品情報

商品名：マチ付スクエアトートバッグ

価格：￥330（税込）

カラー展開：白、黒、赤、ブルー

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550746015456

新作コラボがお値段以上に可愛すぎる♡ダイソーの『マチ付スクエアトートバッグ』

「ダイソー」×「GirlsAward」×雑誌「FINEBOYS」がトリプルコラボした超豪華な新作トートバッグ。白地のポリエステル素材に、ブルーとレッドのキャッチーな英字ロゴが映えるおしゃれなデザインです。

プチプラのトートバッグといえば手軽な反面、「薄手で少し頼りない…」というイメージもありましたが、生地も縫製もしっかりとした作り。

お値段は330円（税込）とアパレルショップで購入するよりもお手頃価格です。

バッグの右上には便利なDカンも付いているので、お気に入りのキーホルダーやパスケースを付けて自分好みにアレンジを楽しめます。

持ち手も厚手でしっかりしているので、荷物の多い日も安心です。

肩掛けができる十分な長さがあり、持ち運びやすく移動もラクチンです。

A4サイズやうちわも入る大容量サイズ◎

スクエア型でマチがたっぷりあるため、ティッシュボックス5箱分が余裕で入る驚きの収納力。

A4ファイルやボトル、折りたたみ傘もまとめて入るので、普段のお出かけや通勤のサブバッグにも便利です。

さらには推し活トートとしても活躍。うちわやペンライトなどもたっぷり入るので、荷物が多くなりがちなイベント日でもこれ一つですっきりまとまります。

今回は、ダイソーの『マチ付スクエアトートバッグ』をご紹介しました。

可愛いだけでなく、抜群の収納力でさまざまなシーンで活躍する優秀トート！コラボアイテムはとくに人気なので、気になった方はぜひお早めにチェックしてみて♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。