100均で買えるクオリティじゃないって！調理の最後で大失敗…を防いでくれる調理グッズ

ダイソーのアウトドア売り場で見つけたメスティン用フライヤーは、調理の手間や失敗を減らしてくれる便利アイテム。揚げ物や麺類、ゆで野菜などを一気に引き上げられるため、湯切りや油切りがスムーズに。また、箸やトングで食材を取り出す際に起こりがちなトラブルの防止にも役立ちます。この機会に要チェックです！

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商品情報

商品名：メスティンフライヤー（メスティン1.5合用）

価格：￥550（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480324685

キャンプやアウトドア調理で活躍するダイソーの便利グッズをレビュー！

ダイソーの『メスティンフライヤー（メスティン1.5合用）』は、キャンプやアウトドア調理を快適にしてくれる調理グッズ。

アウトドア売り場で発見し、お値段は550円でした。

このメスティン用フライヤーは、揚げ物やゆで調理をした食材を一気に引き上げられるのが大きな特徴。揚げ過ぎや焦げ付きの心配も減り、調理をスムーズにします。

そして、特にアウトドアでは荷物を減らすため、限られたスペースに調理器具をまとめたい方も多いですよね。

そんな時、このフライヤーなら別売りの1.5合用メスティンの中に重ねて収納できるので、とてもコンパクトになります。

『メスティンフライヤー（メスティン1.5合用）』の使用感と注意点は？

実際に揚げ物を作ってみました。これまでは箸やトングで少しずつ食材を油から取り出していたので、フライヤーの便利さが身に沁みます。

他にも、麺類の湯切りや野菜の水切りなどで大活躍。1つ持っているだけでさまざまなシーンに対応できます。

一方で注意点もあります。食材を引き上げる際に油が垂れやすく、火にかかると炎が大きくなることがあります。

ピッタリサイズだからこそ、安全のためにも油の落ちる位置には気を付けたいところです。

今回はダイソーの『メスティンフライヤー（メスティン1.5合用）』をご紹介しました。

キャンプ調理で「箸で押さえながら湯切りをしていて食材をこぼしてしまった」、「トングで少しずつ取り出していたら揚げ過ぎてしまった」という経験をしたことがある方も多いはず。

このメスティン用フライヤーは、そんなちょっとした失敗を防いでくれる便利アイテムです。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。