また人気出そうなの出してる！着脱できて充電が楽ちん！しかも高機能な100均プチ家電

ダイソーにまたしても人気が出そうなプチ家電が登場！人感・明暗センサーを搭載した、屋内用のLEDライトです。ロングタイプの大きめサイズで、押し入れやクローゼット、階段などに最適。マグネットで着脱可能なので、充電も楽ちんです！このクオリティで550円（税込）と、コスパも抜群ですよ◎

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商品情報

商品名：人感・明暗センサー LED ロングバーライト（Type-C・暖色）

価格：￥550（税込）

点灯保持時間（約）：20秒（感知中は常時点灯）

最大連続点灯時間（約）：5時間（内蔵バッテリー満充電時）

充電時間（約）：2時間

LEDの明るさ：20ルーメン

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480762401

クローゼットや階段などにぴったり！ダイソーの『人感・明暗センサー LED ロングバーライト』

さまざまなライトが揃うダイソーに、またしても凄い商品が登場していました！今回は、電気小物売り場で見つけた『人感・明暗センサー LED ロングバーライト（Type-C・暖色）』という商品をご紹介します。

人感・明暗センサー搭載の、屋内用充電式LEDロングライト。押し入れ・クローゼット内を照らしたり、階段で足元を照らしたりするのに便利です。

ロングタイプで、とにかくサイズが大きいのが特徴。半間サイズの押し入れ・クローゼットなら、1つでも十分照らすことができます。

マグネットで着脱するタイプなので、設置や取り外しが楽ちん！

金属パネルが付属しているので、どこでも設置することができます。

手持ちのType-Cケーブルや別売のものを使って充電することができます。充電中は赤色LEDが点灯し、充電が完了すると消灯するのでわかりやすいです。

充電に要する時間は約2時間。3ヶ月に1回を目安に充電することが推奨されており、頻繁な充電の手間が少ない仕様です。

電源スイッチは側面にあります。スイッチを3秒長押しすることで、電源のON／OFFを切り替えられます。

手で触れにくい位置にスイッチがあるので誤操作を防げます。

着脱のしやすさや明るさは？

マグネットがつかない場所には、金属パネルを貼り付けることで使用できます。

金属パネルも細い形状なので、ちょっとした場所に設置しやすいです。

マグネットは本体よりもサイズが小さいですが、本体が軽いので落下することなく安心して使用できます。

着脱もスムーズなので充電作業も楽です！

LEDの明るさは20ルーメン。半間の押し入れを隅々まで照らすほどは明るくないものの、部屋の明かり＋補助といったような使い方なら全然アリだと思います！

服や靴下を判別するには十分な明かりです。暖かみのある色合いも、目に優しめで嬉しい限りです。

また、モーションセンサーは上下・左右それぞれ約100度の範囲を検知。薄暗い室内でもしっかりと反応してくれるので、問題なく使用することができました。

このクオリティで550円（税込）は驚き！そこまで明るさを重視しない方には、コスパ抜群の商品です。

ダイソーの『人感・明暗センサー LED ロングバーライト（Type-C・暖色）』が気になる方は、ぜひチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。