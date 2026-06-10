玩具でなくて実はガチ仕様、45度の斜面でも安全に草刈り　エムケー精工のラジコン草刈機『タフカル』

エムケー精工は、ラジコン草刈機『タフカル』。同製品は、農業従事者の高齢化や夏場の草刈り作業における危険を背景に、作業負担の軽減と安全性の向上を目的として開発されたものだが2024年より一部地域での試験販売と改良を重ね、今春から全国展開に至った。

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本体は鉄パイプなどのガードではなく、全体を覆う頑丈なフレーム構造を採用。万一の転倒時にも衝撃から本体を守る設計となっている。草刈部には6.1馬力のエンジン、走行部には600Wブラシレスモーターを搭載したハイブリッド方式で、3.8km/hの走行スピードを実現。幅が広く厚みのある2枚の刈刃（フリーナイフ）により、硬い茎もカットできる。

操作は手元の送信機で行い、前後・左右移動、エンジンの始動・停止、走行スピードの2段階調整、刈刃の高さ調整などに対応。その場での旋回も可能で、狭い場所での小回りの利いた動きができる。あわせて、45度の急斜面でも使用可能な点も特徴のひとつ。送信機による遠隔操作によって、作業者は安全な場所から草刈り作業を行うことができる。

■製品情報ラジコン草刈機『タフカル』メーカー：エムケー精工主な仕様：・草刈部：6.1馬力エンジン・走行部：600Wブラシレスモーター・走行スピード：3.8km/h・刈刃：フリーナイフ2枚・対応傾斜：45度・操作方式：ラジコン式（送信機による遠隔操作）https://www.mkseiko.co.jp/ls/products/ap/ap-rm520p.php

（文＝リアルサウンド編集部）