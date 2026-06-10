「一度開けてもまた蓋できるの！？」SNSでも話題の100均の黒いマーカー

缶飲料のプルタブって、ネイルアートをしていたり爪が弱いと開けるのに苦戦しますよね。そんな悩みを解消する便利グッズ『缶ラク開けマーカー』をセリアで発見！実はSNSでこの手の商品が話題になっていて気になっていたところ、ついにセリアに登場したので買ってみました。開ける以外にあんな使い方も…！？

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商品情報

商品名：缶ラク開けマーカー 2P

価格：￥110（税込）

販売ショップ：セリア

JANコード：4978929923143

開けるだけじゃない！セリアの『缶ラク開けマーカー 2P』は蓋としても活用できる！

缶飲料のプルタブは、ネイルアートをしていたり爪が弱かったりすると開けるのに苦戦しますよね。筆者も毎回上手くいかず、イライラしてしまう始末…。

そんな悩みを解消するアイテム『缶ラク開けマーカー 2P』を、セリアの行楽グッズ売り場で発見。缶飲料のプルタブを楽に開けられる便利グッズです。

この手の商品がSNSで話題になっていて気になっていたのですが、セリアから登場していたので試しに購入してみました！

コンパクトサイズでポーチなどに入れて持ち運びやすく、いつでもすぐに使えます。

本体に穴が開いているので、手持ちの金具をつけてキーホルダーのようにバッグなどに下げておけば携帯しやすく、出先でも使いやすくなると思います。

どうやって使うの？使い心地の良さもチェック！

まず、マーカーにプルタブを奥まで差し込みます。

が、ここで想定外の出来事が…！手元にあった185g缶で試してみましたが、サイズが微妙に合わず、差し込むのに苦戦しました。

いくら挑戦しても上手く差し込むことができなかったため、鍵でプルタブを浮かせてからマーカーに差し込みました。

あとは持ち手を持ち上げるだけでOK。マーカーに持ち手がある分、指先の力だけに頼らずプルタブを起こせます。

爪先に負担がかかりにくいので、爪が弱い方やネイルアートをしている方、ネイルチップをしている方でも使いやすいと思います。

自分用の缶の目印としても◎マーカーは2個セットなので、シールなどで印をつけて家族や友達とシェアするのも良さそうです。

また、マーカーを取り付けたままプルタブを回転させ、缶の縁に押し込むと簡易的な蓋として使えます。

ホコリや虫の侵入を防げるので、特にアウトドアやバーベキューなどで重宝します。

ただ、缶のサイズが合わず縁にマーカーが当たってしまうせいか、蓋として使うと微妙に浮いてしまいます。

小さい缶よりも、350mL缶などのほうが使いやすいかもしれません。

今回は、セリアの『缶ラク開けマーカー 2P』をご紹介しました。

プルタブのオープナーと蓋の両方を兼ね備えたグッズが、2個セットで110円（税込）は嬉しい限り！セリアで見つけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。