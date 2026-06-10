「一度開けてもまた蓋できるの！？」SNSでも話題の100均の黒いマーカー
商品情報
商品名：缶ラク開けマーカー 2P
価格：￥110（税込）
販売ショップ：セリア
JANコード：4978929923143
開けるだけじゃない！セリアの『缶ラク開けマーカー 2P』は蓋としても活用できる！
缶飲料のプルタブは、ネイルアートをしていたり爪が弱かったりすると開けるのに苦戦しますよね。筆者も毎回上手くいかず、イライラしてしまう始末…。
そんな悩みを解消するアイテム『缶ラク開けマーカー 2P』を、セリアの行楽グッズ売り場で発見。缶飲料のプルタブを楽に開けられる便利グッズです。
この手の商品がSNSで話題になっていて気になっていたのですが、セリアから登場していたので試しに購入してみました！
コンパクトサイズでポーチなどに入れて持ち運びやすく、いつでもすぐに使えます。
本体に穴が開いているので、手持ちの金具をつけてキーホルダーのようにバッグなどに下げておけば携帯しやすく、出先でも使いやすくなると思います。
どうやって使うの？使い心地の良さもチェック！
まず、マーカーにプルタブを奥まで差し込みます。
が、ここで想定外の出来事が…！手元にあった185g缶で試してみましたが、サイズが微妙に合わず、差し込むのに苦戦しました。
いくら挑戦しても上手く差し込むことができなかったため、鍵でプルタブを浮かせてからマーカーに差し込みました。
あとは持ち手を持ち上げるだけでOK。マーカーに持ち手がある分、指先の力だけに頼らずプルタブを起こせます。
爪先に負担がかかりにくいので、爪が弱い方やネイルアートをしている方、ネイルチップをしている方でも使いやすいと思います。
自分用の缶の目印としても◎マーカーは2個セットなので、シールなどで印をつけて家族や友達とシェアするのも良さそうです。
また、マーカーを取り付けたままプルタブを回転させ、缶の縁に押し込むと簡易的な蓋として使えます。
ホコリや虫の侵入を防げるので、特にアウトドアやバーベキューなどで重宝します。
ただ、缶のサイズが合わず縁にマーカーが当たってしまうせいか、蓋として使うと微妙に浮いてしまいます。
小さい缶よりも、350mL缶などのほうが使いやすいかもしれません。
今回は、セリアの『缶ラク開けマーカー 2P』をご紹介しました。
プルタブのオープナーと蓋の両方を兼ね備えたグッズが、2個セットで110円（税込）は嬉しい限り！セリアで見つけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。