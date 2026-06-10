やってない人は損してるかも！？今すぐできる！「目を1.5倍に見せるメイクテク」4選

ラピス認定16タイプパーソナルカラーアナリスト®のtobibiです。せっかくアイメイクをするなら、少しでも目を大きく見せたいですよね。今回は今すぐできる「目を1.5倍に見せる」メイクテクニックを4つ紹介いたします。

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目を大きく見せるために涙袋メイクをしている方も多いのではないでしょうか？「ナチュラルに見せたいから」と涙袋の影を描かないままだと下まぶたの印象がぼやけ、目元が盛れないことも…。

ペンシルタイプのアイライナーや芯の柔らかいアイブロウペンシルで涙袋の影を描くと、自然に目を大きく見せることができます！

今回使ったアイテムはこちらです。

BBIA ラストオート ジェルアイライナー 13ピーナッツベージュ

涙袋の影を描く際は、目頭から影を描いてしまうと不自然になってしまいます。

黒目の始まり〜白目の終わりまで影を描き、綿棒や何も付いていないブラシでぼかすと自然に仕上がります。

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目の横幅を大きく見せてくれるアイライン。短すぎると目の横幅が強調されず、小さく見えてしまうことも。

アイラインは、正面から見た時にラインが見えるくらいまで引くのがポイント。

二重幅の終わりから0.5mmほど延長すると自然に目の横幅が強調されて、バランスよく大きな目元に見えます◎

また、二重幅に影を描き足すことで目の横幅を自然に拡張することができます！

黒や茶色のアイライナーで影を描き足してしまうと不自然に見えてしまうので、淡い色のリキッドアイライナーを使うのがオススメです！

今回使ったアイテムはこちらです。

LUMIURGLAS ベルベットアイブロウ 04モスグレージュ

リキッドタイプのアイブロウですが、目元に使っても自然な陰影を描き足せます◎アイラインを延長し、二重幅を拡張するとここまで変わります！

メイクテクまつ毛を根元から上げる

目の縦幅を大きく見せる上で大切なのは、ビューラーでまつ毛を根元からしっかり立ち上げること。

瞳に光が入りやすくなり、ぱっちりとした大きな目元に見えます◎ビューラーでまつ毛を根元から上げてもマスカラを塗るとまつ毛が下がってしまう方も多いはず。

マスカラを塗った後、ホットビューラーでもう1度まつ毛を根元から上げるとよりぱっちりした大きな目元に仕上がります！

今回使ったアイテムはこちらです。

aheb アイラッシュカーリングスティック

メイクテクで緩貮分を描き足す

さらに目を大きく見せたい方におすすめなのが、粘膜部分を自然に描き足すテクニック。

下まぶたの粘膜や目頭の切開ラインに肌馴染みの良いピンクやコーラル系のペンシルを仕込むと、目のフレームが自然に拡張されて大きくぱっちりとした目元に見せることができます！

今回使ったアイテムはこちらです。

too cool for school アートクラス スマージングアンダーライナー 02ファジー

粘膜部分を描き足すと自然に目を大きく見せることができるのでオススメです。

いかがだったでしょうか？今回は今すぐできる「目を1.5倍に見せる」メイクテクニックを4つ紹介いたしました。

どのテクニックもすぐにできる簡単なものなので、ぜひ明日のメイクから取り入れてみてください♡