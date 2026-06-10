【注目の付録】ディズニーデザインの「ポーチ」「バッグ」がキュート！ 完売前にゲットしたい「ディズニー付録つき」注目雑誌3選
数ある雑誌の中から、チェックしておきたい付録を3つ厳選してご紹介します。今回しか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力をそれぞれ紹介します。
宝島社から7月7日に発売される『大人のおしゃれ手帖2026年8月号増刊』（税込1690円）。付録として、「特大ケース＆大・小ポーチ豪華3点セット」が付いてきます。
▼ディズニーキャラクターのネコが大集合！ たっぷり収納できる特大ケース
付録のメインは、ディズニーキャラクターのマリーデザインの特大ケース。縦18×横25×マチ8cmとたっぷり入る大容量で、普段のお出かけはもちろん、旅行や日常の整理収納にも大活躍してくれます。かわいいキャラクターデザインが、毎日のお出かけをより楽しくしてくれそうです。
▼サイズ違いの大・小ポーチもセット！ 使い勝手抜群の3点セット
特大ケースに加え、大ポーチ（縦13×横18cm）と小ポーチ（縦8×横11.5cm）のフラットポーチ2枚がセットになっています。サイズ違いで使い分けられるので、コスメや小物の仕分けにも便利。3点まとめて使えば、旅行時のパッキングもすっきり整理できます。
宝島社から6月26日に発売される『otona MUSE 2026年8月号』（税込1890円）。付録として、「パスポート風ポーチ&総柄エコバッグ」が付いてきます。
▼ミッキーマウスのパスポート風デザインが遊び心満点
ミッキーマウスをパスポート風にデザインした、遊び心あふれるポーチが今号の主役。約H16×W11cmと、実際にパスポートがぴったり入るサイズ感に仕上がっています。L字ファスナーを採用しているので開閉がスムーズで、中身が取り出しやすいのもうれしいポイント。内側にはポケットがひとつ付いており、細かなものの仕分けにも便利な仕様です。
▼エコバッグもセット！旅行から日常使いまで幅広く活躍
セットでついてくるのは、約H35×W30cmサイズの総柄エコバッグ。普段はポーチにエコバッグを入れておけば日常の急なお買い物にもサッと対応できます。1セットで2つの便利を叶えてくれる、シーンを問わず活躍する優秀コンビです。
宝島社から6月26日に発売される『otona MUSE 2026年8月号増刊』（税込2100円）。付録として、「ミッキーマウス シェイプの巾着＆総柄ポーチ」が付いてきます。
▼真っ赤なミッキーシェイプ＆キルティングデザインの巾着
真っ赤なミッキーマウスのシェイプが目を引く、約H13×φ10cmの巾着が今号の主役。キルティングが効いたスポーティなデザインで、ファッション感覚で持ちたくなる仕上がりです。コスメやガジェットを入れるポーチとして使うのはもちろん、三つ折りのお財布や小銭入れを入れればミニバッグ感覚でも活躍。シンプルなコーディネートのアクセントにもなってくれそうです。
▼薄手で使いやすい！リップストップ素材の総柄ポーチもセット
巾着とセットで付いてくるのは、約H18×W24cmのリップストップ素材を使った総柄ポーチ。薄手でかさばりにくく、使いやすさが抜群です。デイリー使いはもちろん、旅行時の荷物の整理にも便利な万能アイテム。ミッキー好きはもちろん、機能的なポーチを探している人にもうれしい充実の2点セットです。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
『大人のおしゃれ手帖2026年8月号増刊』の「特大ケース＆大・小ポーチ豪華3点セット」
宝島社から7月7日に発売される『大人のおしゃれ手帖2026年8月号増刊』（税込1690円）。付録として、「特大ケース＆大・小ポーチ豪華3点セット」が付いてきます。
付録のメインは、ディズニーキャラクターのマリーデザインの特大ケース。縦18×横25×マチ8cmとたっぷり入る大容量で、普段のお出かけはもちろん、旅行や日常の整理収納にも大活躍してくれます。かわいいキャラクターデザインが、毎日のお出かけをより楽しくしてくれそうです。
▼サイズ違いの大・小ポーチもセット！ 使い勝手抜群の3点セット
特大ケースに加え、大ポーチ（縦13×横18cm）と小ポーチ（縦8×横11.5cm）のフラットポーチ2枚がセットになっています。サイズ違いで使い分けられるので、コスメや小物の仕分けにも便利。3点まとめて使えば、旅行時のパッキングもすっきり整理できます。
『otona MUSE 2026年8月号』の「パスポート風ポーチ&総柄エコバッグ」
宝島社から6月26日に発売される『otona MUSE 2026年8月号』（税込1890円）。付録として、「パスポート風ポーチ&総柄エコバッグ」が付いてきます。
▼ミッキーマウスのパスポート風デザインが遊び心満点
ミッキーマウスをパスポート風にデザインした、遊び心あふれるポーチが今号の主役。約H16×W11cmと、実際にパスポートがぴったり入るサイズ感に仕上がっています。L字ファスナーを採用しているので開閉がスムーズで、中身が取り出しやすいのもうれしいポイント。内側にはポケットがひとつ付いており、細かなものの仕分けにも便利な仕様です。
▼エコバッグもセット！旅行から日常使いまで幅広く活躍
セットでついてくるのは、約H35×W30cmサイズの総柄エコバッグ。普段はポーチにエコバッグを入れておけば日常の急なお買い物にもサッと対応できます。1セットで2つの便利を叶えてくれる、シーンを問わず活躍する優秀コンビです。
『otona MUSE 2026年8月号増刊』の「ミッキーマウス シェイプの巾着＆総柄ポーチ」
宝島社から6月26日に発売される『otona MUSE 2026年8月号増刊』（税込2100円）。付録として、「ミッキーマウス シェイプの巾着＆総柄ポーチ」が付いてきます。
▼真っ赤なミッキーシェイプ＆キルティングデザインの巾着
真っ赤なミッキーマウスのシェイプが目を引く、約H13×φ10cmの巾着が今号の主役。キルティングが効いたスポーティなデザインで、ファッション感覚で持ちたくなる仕上がりです。コスメやガジェットを入れるポーチとして使うのはもちろん、三つ折りのお財布や小銭入れを入れればミニバッグ感覚でも活躍。シンプルなコーディネートのアクセントにもなってくれそうです。
▼薄手で使いやすい！リップストップ素材の総柄ポーチもセット
巾着とセットで付いてくるのは、約H18×W24cmのリップストップ素材を使った総柄ポーチ。薄手でかさばりにくく、使いやすさが抜群です。デイリー使いはもちろん、旅行時の荷物の整理にも便利な万能アイテム。ミッキー好きはもちろん、機能的なポーチを探している人にもうれしい充実の2点セットです。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)