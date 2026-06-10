「イケメンですね…」小倉優子、14歳長男に反響集まる！ 「腕の筋肉凄くない？？」「背が伸びたね」
「イケメンですね…」小倉優子、14歳長男に反響集まる！ 「腕の筋肉凄くない？？」「背が伸びたね」
タレントの小倉優子さんは6月9日、自身のInstagramを更新。「最近のプライベートの出来事」を公開し、反響を呼んでいます。
【写真＆動画】小倉優子の14歳長男
「こんな可愛いママがいて自慢でしょうね〜」小倉さんは「最近のプライベートの出来事です」とつづり、4枚の写真と1本の動画を投稿。1、2枚目は三男と東京ディズニーシーを訪れた時、3枚目と動画は長男とバッティングセンターを訪れた時、そして4枚目は14歳の誕生日を迎えた時のものです。特に長男は背丈が大きく、とてもたくましく見えます。
ファンからは「イケメンですね…」「14歳、おっきくなったね！」「背が伸びたね」「腕の筋肉凄くない？？」「長男くん腕筋凄い！！」などの声が。また「いつも若々しくて綺麗」「こんな可愛いママがいて自慢でしょうね〜」といったコメントも寄せられました。
次男ともバッティングセンターへ1日の投稿でも「最近の色々です」とつづり、プライベートショットを公開した小倉さん。2枚目には、次男とバッティングセンターで遊ぶ姿を載せています。子どもたちとバッティングセンターに行くことが定番の遊びなのかもしれません。今後もすてきな投稿を期待したいですね。(文:堀井 ユウ)
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