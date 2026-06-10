ENHYPEN・JAY、空を見上げしっとりとした雰囲気を表現 『VOGUE KOREA』デジタルカバーに登場
グローバルグループ・ENHYPENのJAYが、『VOGUE KOREA』のデジタルカバーを飾る。8日、公式SNSでカバー3種が公開された。
【別カット】シャツ×デニムでスタイリッシュな姿も見せたJAY
JAYは、「バカンスのアイロニー」というテーマを洗練されたセンスで表現。自由な感性でファッションマガジンのデジタルカバーを飾った。
傘を差して空を見上げるJAYの姿からは、雨の日のしっとりと瑞々しい雰囲気が漂う。また、エキゾチックな壁の前でクールな眼差しをカメラに向けたり、車内でスタイリッシュなポーズをとったりする姿からは、ロードトリップの旅情がそのまま伝わってくる。彼は背景や小道具を自由自在に使いこなし、“画報職人”としての実力を余すところなく発揮した。
他のカットは、『VOGUE KOREA』の公式ウェブサイトおよび公式SNSで見ることができる。
【別カット】シャツ×デニムでスタイリッシュな姿も見せたJAY
JAYは、「バカンスのアイロニー」というテーマを洗練されたセンスで表現。自由な感性でファッションマガジンのデジタルカバーを飾った。
傘を差して空を見上げるJAYの姿からは、雨の日のしっとりと瑞々しい雰囲気が漂う。また、エキゾチックな壁の前でクールな眼差しをカメラに向けたり、車内でスタイリッシュなポーズをとったりする姿からは、ロードトリップの旅情がそのまま伝わってくる。彼は背景や小道具を自由自在に使いこなし、“画報職人”としての実力を余すところなく発揮した。
他のカットは、『VOGUE KOREA』の公式ウェブサイトおよび公式SNSで見ることができる。