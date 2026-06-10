49歳・辺見えみり、圧巻“美ナマ脚”ショットに反響「20代に見える」
タレントの辺見えみり（49）が9日、自身のインスタグラムを更新。ゴルフウエアから伸びる圧巻の美脚に反響が寄せられている。
【写真あり】「足がめっちゃキレイ」「20代に見える」49歳・辺見えみり、圧巻美脚ショット
辺見は「ちょっと前の箱根」と題し、「残念なバンカーして笑 素敵なホテルに泊まって ピカソって多才だな〜と改めて思った時」と報告。ゴルフを楽しむ様子や、バンカーにボールが転がっているシーン、自身のコーデやホテルから見える景色などの写真を公開した。
なかでも、黒のゴルフウエアから美脚が伸びるカートに乗った写真には、反響が寄せられ「ゴルフウェア可愛い ナマ脚 箱根行ってみたいでーす」「足がめっちゃキレイ」「綺麗なお御足にうっとりです.」「20代に見える」など多く反響が寄せられている。
【写真あり】「足がめっちゃキレイ」「20代に見える」49歳・辺見えみり、圧巻美脚ショット
辺見は「ちょっと前の箱根」と題し、「残念なバンカーして笑 素敵なホテルに泊まって ピカソって多才だな〜と改めて思った時」と報告。ゴルフを楽しむ様子や、バンカーにボールが転がっているシーン、自身のコーデやホテルから見える景色などの写真を公開した。
なかでも、黒のゴルフウエアから美脚が伸びるカートに乗った写真には、反響が寄せられ「ゴルフウェア可愛い ナマ脚 箱根行ってみたいでーす」「足がめっちゃキレイ」「綺麗なお御足にうっとりです.」「20代に見える」など多く反響が寄せられている。