墓地から29の遺体が掘り起こされた事件…「コケ」が犯罪捜査のカギだった…その意外な理由

植物のコケの存在を知らないという人はほとんどいないでしょうが、コケについて詳しいという人は少ないでしょう。背が低く、暗くて湿ったところに生えており、目立たない存在であるのは否定しがたいところです。

しかし、コケの多様性は極めて高い上に、生えてくる種類は環境の変化に敏感に反応します。時には、日向と日陰、岩と土のような、数メートル単位の局所的な環境変化によっても、生えるコケの種類が変化します。この性質は、犯罪が行われた現場をピンポイントで特定するなど、犯罪捜査における法科学的な価値が大きいことを示唆していますが、まだこの価値は正当な評価を受けていない状態です。

本記事では、犯罪捜査においてコケが重要な役割を果たしたことを示す2本の事例研究の論文から、一部の例を抜粋します。

墓地の従業員の墓荒らしのアリバイを崩す

2009年、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ郊外に位置する、100年近い歴史を持つ墓地「バー・オーク墓地」にまつわるスキャンダルが発覚しました。墓地に務める4人の従業員が違法な遺体の投棄などに関わったとして起訴されたのです。

容疑者たちは、埋葬された遺体と棺を掘り起こし、墓地の未使用のエリアに投棄。空いた場所を新たに墓地として売るという行為を行ったとされています。この墓荒らし行為によって掘り起こされ “無名” のまま投棄された遺体は、少なくとも29人に上るとされています。一方で容疑者たちは、この墓荒らしは自分たちが雇用されるより前に行われたものであると、関与を否定しました。

この犯罪捜査の中で、FBIから捜査協力を仰がれたのが、フィールド博物館のマット・フォン・コンラット氏 (Matt von Konrat氏) です。フォン・コンラット氏は、遺体のすぐそば、地面から20cmほどの深さに埋まったコケのサンプルを提示され、これがどんな種類で、どれくらいの期間土の中に埋まっていたのかを調べてほしいと言われたといいます。

まず種類については、フィールド博物館のコレクションと照らし合わして、ホウオウゴケ属の「キャラボクゴケ (Fissidens taxifolius)」であると同定されました。そして墓地や周辺地域を調査したところ、興味深い事実が発覚しました。

遺体が発見された場所や周辺地域には、キャラボクゴケを含むホウホウゴケ属のコケは見当たらなかったのに対し、遺体が元々埋まっていたとみられる場所にはキャラボクゴケが群生しているのが発見されたのです。これは、遺体が本来あった場所から移動したことを示す有力な証拠です。

次に、見つかったキャラボクゴケがいつ頃土の中に埋まったのかを調べました。コケはタフな植物で、たとえ切り離して乾燥しても、一見すると死んでいるようでいて、細胞単位でなら活発に活動するものが生き残っていることがあるのです。時間の経過とともに活動する細胞は減っていくため、活動する細胞の量から、いつ頃土に埋まったのかを推定することができます。

フォン・コンラット氏は、細胞が活動しているかどうかを調べる指標として、細胞に含まれるクロロフィルの量を調べました。クロロフィルは、植物の緑色の理由と同時に、光合成に関わる物質であり、細胞が死んでしまうと徐々に分解するものです。

フォン・コンラット氏は、遺体の近くに埋まっていたコケ、今回の調査に当たって採集された新鮮なコケ、そしてフィールド博物館に保管されていた1995年のコケ (事件から14年前) の3つを使い、特定の手順に従ってクロロフィルの量を推定しました。その結果、遺体の近くに埋まっていたコケは、新鮮なコケほど元気ではなかったとはいえ、それでも十分に活発な活動をしていることが明らかとなりました。

比較試験の結果から、遺体の近くに埋まっていたコケは、過去24ヵ月以内に埋められたことが確実であり、恐らくは春・夏・秋の3つの季節しか経験していない可能性が高いことが示されました。これは、容疑者たちが雇用された2007年の冬以降に埋められたことを示しており、容疑者たちのアリバイ主張との矛盾を示す重要な証拠です。

このコケの証拠は、裁判において証拠の1つとして採用され、2015年の有罪判決にも繋がりました。コケが犯行の時系列を証明するために使われた例は、イリノイ州においては初めてのことです。

遺体が埋まった場所を4.65平方メートルまで絞り込み

2011年、通称 “ベイビーケイト” と呼ばれることになる4ヵ月の赤ちゃんが父親によって殺害され、遺体が遺棄されるという事件が発生しました。この事件の発覚時、遺体の遺棄現場は、「ミシガン州北部のどこか」という父親の漠然とした証言しかなく、捜査は暗礁に乗り上げていました。

しかし、父親の靴底には、泥と共に植物片が付着していたことから、地元警察は広く一般市民に、植物の同定と生息場所の情報提供を呼びかけました。この呼びかけにより、「ヒメカモジゴケ (Dicranum flagellare)」などの6種類のコケと、アカマツなどのコケ以外の植物が同定されました。この同定作業時、フィールド博物館の標本が参照され、先ほどの事件でも活躍したフォン・コンラット氏も同定作業の一部を担っています。

この調査に関わった別の植物学者、ミシガン州立大学のフランク・W・テレウスキー氏 (Frank W. Telewski氏) によれば、同定された植物の組み合わせは一般的なものとは言えないという見解でした。調査する地域には何十種類の草木と何百種類ものコケがありますが、同定された植物の種と組み合わせにより、絞り込むことが可能になります。

そこで、該当する植物の組み合わせについて調査を行ったところ、わずか2日間で2ヵ所まで絞られ、最終的にはそのうちの1ヵ所、わずか4.65平方メートルの領域にまで絞り込むことに成功しました。最初はミシガン州北部の7つの郡にまたがっていたことを考えれば大きな成果であり、実際、そこが遺体を遺棄した現場であることが裏付けられました。

コケの成長度合いから死亡時期を推定

2006年、スウェーデンのストックホルムで、防水シートに部分的に覆われた人骨が発見されました。遺体には個人を示すものや、遺体がいつから放置されていたのかを示すような手掛かりがないことから、身元の特定が難航しました。

スウェーデンの自然史博物館のラース・ヘデネス氏 (Lars Hedenäs氏) の私信によれば、この遺体の身元の特定にコケが役に立ちました。遺体の骨と防水シートにはコケが生えており、そこから種類が分かります。また、コケのシュートと呼ばれる構造や生殖器官は、コケの年齢によって形が変化します。これらの情報から、コケがいつから生えたのか、つまりは遺体が放置された期間が絞り込めます。

ヘデネス氏の分析では、同定されたのは8〜9歳の「カモジゴケ (Dicranum scoparium)」、5〜6歳の「イワダレゴケ (Hylocomium splendens)」、2歳の「Brachythecium属」であると同定されました。このことは、遺体は少なくとも8〜9年前から放置されていたことを示唆しています。そして実際、その後の捜査で、遺体は少なくとも10年前から行方不明であった男性のものであることが特定されました。

この事例は、コケの成長度合いが、他の手がかりがなくても遺体の経過時間を示す有力な手掛かりになることを示しています。

コケの法科学的な価値は他にもある

このように、一見目立つことのないコケは、他の手がかりでは知ることのできなかった情報を提供する可能性があります。法科学の世界におけるコケの価値は十分に伝わっていないことから、今回の事例研究の論文は、小さな植物片の価値を法執行機関が認識するように促す役割があるとも言えます。

最後に、コケが捜査において役に立った他の事例を短くまとめてお伝えします。

＜1929年、オーストリアで腐敗の激しい遺体が見つかった事例。骨を覆うコケの種類と成長度合いから、いつ頃死亡したのかを推定しており、コケの法科学の先駆的な事例と見なされている。＞

＜2001年、フィンランドでの殺人事件の事例。容疑者である元犯罪仲間の3人と会っていた被害者が、集合場所から5km離れた場所で遺体となって発見された。容疑者3人の靴・衣服・車から発見されたコケについて、遺伝子型を特定するDNAシーケンスを実施し、種類だけでなく遺伝子型も一致することを示し、容疑者が犯行現場にいたことの有力な証拠となった。＞

＜2008年、ポルトガルの森林で発見された男性の白骨死体の事例。骨に直接生えたコケと、絡まった低木の根の存在から、腐敗・白骨化に3年、コケなどが生えるのにさらに3年かかったと推定し、6年前にこの地域で失踪した行方不明者へと繋がった。＞

＜2015年、イタリアのショッピングモールにおける女性の転落死の事例。当初の捜査では、自ら飛び降りたことによる自殺なのか、誰かに突き落とされた他殺なのかが判別できなかった。女性の靴底から見つかったコケの種類を特定し、現場と照らし合わせた所、このコケは転落現場へとつながる通路、および石造りの手すりに生えているため、女性が自らの足で通路を進み、手すりによじ登った後転落したこと、つまり自殺の事例であることを明らかにした。＞

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