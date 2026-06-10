モデルでタレントの藤田ニコル（28）が10日、自身のXを更新。自身の投稿を巡る声について、思いを記した。

藤田は今月8日に、第1子のお宮参り写真をSNSで公開。藤田の最新ショットには「にこるんが完全にママの顔になってる」「昔から見てるけどすっかりママの優しい落ち着きが出ててる今の姿が一番好きだな」「にこるんママの顔でかわいい」などと称賛するコメントが多く寄せられた。

その中で、病気で子供を産めない人の気持ちに考慮すべきという趣旨のコメントが投稿された。このコメントはさまざまな意見を呼び、作家の乙武洋匡氏も「みんな平気で自分の写真載せてるけど、手足ない人の気持ち考えたことありますか？ ……っていう世界線にしたいのか」とつづるなど多くの著名人が反応。大きな騒動となっていた。

この騒動を受け、藤田は「なんだかすごく私の事でSNSが色んな意味で盛り上がってしまい、友人やファンの方が心配してくれてdmや連絡までしてくれた」と告白。続けて「けど私はめちゃくちゃ元気だし子育てに夢中でSNSにいる頻度も前より減ってるから傷ついたりもしてません」と主張し「大丈夫だよー！」とファンに呼びかけた。